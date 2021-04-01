Обозреватель DT: Брюссель рискует «остатками морального авторитета», сотрудничая с Москвой в области вакцин

Третья волна коронавируса вынудила Германию и Францию отказаться от единого западного фронта, обратившись за помощью в вакцинации к России, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган. Он полагает, что несмотря на эффективность и безопасность «Спутника V», сотрудничество с Россией поставит под удар «остатки морального авторитета» ЕС.

«Нам абсолютно не нужен «Спутник V», — чуть менее двух недель заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, возглавляющий рабочую группу ЕС по вакцинам. Однако сейчас, как пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган, Евросоюз рискует «остатками своего морального авторитета», всё больше склоняясь в пользу закупки доз российской вакцины.

Так, во вторник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с российским лидером Владимиром Путиным «сотрудничество» в области использования и производства «Спутника V».

Поступиться моральным авторитетом, как полагает Халлиган, европейских лидеров заставила разрушительная третья волна коронавируса, стремительно распространяющегося на континенте, где прививку сделал лишь каждый десятый европеец. Тем временем в Великобритании вакциной AstraZeneca привиты уже около 45% населения. На фоне массовой вакцинации в стране падает число госпитализаций и смертей от COVID-19.

Обратившись за помощью к Москве после провала совместной схемы ЕС по закупкам западных вакцин, призванной показать силу и единство блока, европейские лидеры пошли против своих прежних заявлений. Ещё в ноябре резкой критике подвергся венгерский лидер Виктор Орбан, который решил начать вакцинацию своих граждан «Спутником V», а затем недовольство Брюсселя на себя навлекли Братислава и Прага.

Кроме того, отмечает журналист, российская вакцина ещё не получила лицензию Европейского агентства лекарственных средств, в отличие от AstraZeneca, вакцинацию которой так успешно проводит Лондон. Тем не менее «по совершенно необоснованным причинам» Меркель и Макрон неоднократно критиковали британский препарат, что породило недоверие общественности и способствовало появлению миллионов невостребованных доз вакцины.

Однако, несмотря на запасы доз AstraZeneca, главы Германии и Франции решили «бросить вызов фундаментальным проблемам в области политики и прав человека», отмечает Халлиган, желая ускорить темпы вакцинации. Нарушение единого западного фронта сотрудничеством с Москвой, полагает обозреватель, свидетельствует о крайней степени отчаяния европейских лидеров. С начала пандемии им уже пришлось признать, что Великобритания после брексита была права, отказавшись от бюрократизированной программы ЕС по закупкам вакцин, наблюдать за провалом собственной стратегии вакцинации и поставить под сомнение собственную экономическую репутацию, угрожая запретить экспорт вакцин.

Обозреватель The Daily Telegraph подчёркивает, что не сомневается в эффективности и безопасности «Спутника V». Тем не менее, по его словам, переговоры с Россией, учитывая отчаянное положение ЕС, — «плохая идея» для Запада.