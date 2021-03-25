Politico: в Германии призывают ЕС ускорить закупку «Спутник V»
Германия призывает Брюссель начать закупки российской вакцины «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
Германия призывает Брюссель начать закупки российской вакцины «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT подготовку Роскомнадзором проекта приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить данные паспорта.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт «Торлак» договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился эмоциями от матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.
В Государственную думу внесён законопроект для регулирования деятельности спортивных агентов.
Телеканал RT опубликовал ролик, в котором российские врачи призывают всех вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 для защиты родных и близких.
В Сирии возможен новый миграционный кризис из-за политики жёстких ограничительных мер США и их союзников, которые провоцируют тяжёлое экономическое положение и гуманитарную катастрофу в стране, отметили в межведомственных координационных штабах России и САР.
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году.
Российский футбольный союз (РФС) получил информацию о возможных ставках игроков футбольного клуба «Тамбов» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Производство разработанной центром им. Чумакова вакцины «КовиВак», третьей российской вакцины от коронавируса, запущено для гражданского оборота, и в ближайшее время она появится в регионах России, сообщает Минобрнауки.
Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку.
В Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».
25 марта в префектуре Фукусима прошла церемония старта эстафеты олимпийского огня.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.
В России в течение суток зарегистрирован 9221 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 8861 заболевшем. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Американский журналист Филипп Херш оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT обращение депутата Европарламента (ЕП) от Франции Матильды Андруэ, в котором она подняла вопрос о необходимости противостоять введённым США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов на Украине на фоне подписания указа о национализации завода «Мотор Сич».
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период.
Полузащитник московского ЦСКА и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы по футболу 2021 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен обратиться в Центробанк с просьбой сохранить изображение достопримечательностей города на пятитысячных банкнотах.
«Юта Джаз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
В Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что в отношении главы незарегистрированного в стране Союза поляков и иных лиц возбуждено уголовное дело из-за умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма.
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы по футболу 2021 года.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму греческим президенту и премьер-министру Катерине Сакелларопулу и Кириакосу Мицотакису по случаю Дня независимости Греции.
Российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.
В ходе торгов в четверг, 25 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT планы Банка России провести эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы.
Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
В Москве задержан Герман Арбинин, подозреваемый в нападении в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников 6-й роты в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На Украине в течение суток выявили 16 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге серии «Мастерс-1000» в Майами сыграет с Лу Яньсюнем из Китая, который в первом круге одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:3, 6:4.
В России чаще всего совершают преступления мужчины в возрасте 30—49 лет без постоянного источника дохода, на них приходится более половины преступлений (53,6%).
В академии тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» прокомментировали выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.
Органы опеки намерены в суде потребовать лишения родительских прав матери истощённой шестилетней девочки, найденной в подмосковном Талдоме, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Столичные отделения ЗАГС в 2020 году зарегистрировали около 8,5 тыс. браков с иностранными гражданами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над Камилой Джорджи из Италии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
В Индии за сутки выявили 53 476 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 11 787 534.
На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции.
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна совершить визит в Россию.
Канадский фигурист Дилан Москович оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
В Москве с опозданием на четыре дня наступила метеорологическая весна, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Киргизия начнёт вакцинацию от коронавирусной инфекции медиков и работников социальной сферы с понедельника, 29 марта, сообщили в Минздраве республики.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков продолжит карьеру в «Анахайм Дакс».
Россия и Республика Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сборная России прилетела в Сочи после матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную» войну, последствия которой проявятся как минимум через поколение.
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Германии за сутки выявили 22 657 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 713 180 случаев COVID-19.