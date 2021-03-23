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Bloomberg: главный инфекционист США признал эффективность «Спутника V»

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что считает «довольно эффективной» вакцину от COVID-19, которую разработали российские учёные. При этом Bloomberg напоминает, что ещё в августе он был крайне скептичен в её отношении.
Bloomberg: главный инфекционист США признал эффективность «Спутника V»
Reuters
Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что разработанная в России вакцина от COVID-19 кажется ему «довольно эффективной», пишет Bloomberg.
 
«Я взглянул на некоторые отчёты. Она кажется вполне хорошей», — заявил Фаучи, выступая по радио.
 
Американский департамент здравоохранения и социального обеспечения в своём ежегодном отчёте, опубликованном в январе, заявил, что они пытались убедить Бразилию не пускать российскую вакцину, мотивируя это тем, что Россия якобы пытается расширить своё влияние на Американском континенте в ущерб безопасности США.
 
По словам Фаучи, у него не было возможности ознакомиться с вакциной, разработанной в Китае, но и она «может быть хорошей». «Но российская, я думаю, довольно эффективна», — отметил он. Впрочем, в августе, когда российское правительство одобрило вакцину в сжатые сроки, Фаучи был в отношении неё довольно скептичен.
 

«Я надеюсь, что русские на самом деле полностью доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьёзно сомневаюсь, что это так», — заявил он тогда в интервью, напоминает Bloomberg. 

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