Bloomberg: главный инфекционист США признал эффективность «Спутника V»
«Я надеюсь, что русские на самом деле полностью доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьёзно сомневаюсь, что это так», — заявил он тогда в интервью, напоминает Bloomberg.
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