NBC News: в США начинают отменять местные карантинные ограничения — но федеральные чиновники встревожены

Несколько американских штатов в выходные на фоне начавшихся в стране весенних каникул начали ослаблять или полностью отменять санитарно-эпидемиологические меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передаёт NBC News. Между тем, резкая отмена ограничений — как, например, в Техасе — вызывает опасения у чиновников от здравоохранения, включая главного эпидемиолога Энтони Фаучи, который предостерёг региональные власти от чрезмерной поспешности.

Сегодня вечером, по мере того, как американские штаты отменяют ограничения, по всей стране можно наблюдать огромные толпы, которые производят такое впечатление, будто их снимали до начала пандемии — но нет, они разворачиваются «в реальном времени».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: На весенние каникулы мы решили, что откроемся по полной программе — диджеев пригласим, концерты организуем, в общем, всё как надо.

Предприятия вознамерились подзаработать на студентах, у которых начались весенние каникулы, гуляках, празднующих День святого Патрика, а также прочих клиентах, которые уже готовы начать жить дальше.

СТУДЕНТ: Я бы не сказал, что нас сейчас сильно беспокоит этот вопрос, честно говоря. Ощущение такое, что этот вирус сейчас уже укротили.

Между тем, не вполне ясная позиция властей штатов по вопросу отмены ограничений оказалась настолько туманной, что высокопоставленным чиновникам от здравоохранения пришлось озвучивать предупреждения.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Мы движемся в правильном направлении, и как раз поэтому мне становится так тревожно, когда я слышу разговоры о полной отмене мер по обеспечению общественного здравоохранения — например, когда говорят, что маски больше не нужны. Делать такое — это очень сильно рисковать.

Но вопреки всем рискам отдельные штаты продолжают отменять ограничения, и в их числе — Техас, где в нынешние выходные впервые с начала пандемии ношение масок стало необязательным, а заведениям разрешили работать со 100-процентной заполняемостью.

ЖЕНЩИНА: Мы ещё не взяли коронавирус под контроль — и по-прежнему под угрозой.

ЖЕНЩИНА: Все взрослые люди должны иметь возможность принимать решения самостоятельно. Мне кажется, что заставлять граждан соблюдать меры не следует.

А в Калифорнии начали отменять отдельные ограничения в Лос-Анджелесе. Город смог смягчить регламент благодаря тому, что достиг целевого показателя по количеству вакцинированных горожан в наиболее сильно пострадавших районах — 2 миллиона.

Скорость вакцинации в США в целом начинает возрастать: в субботу страна поставила абсолютный рекорд — прививки сделали 2,98 млн американцев.

А в Сиэтле открылся крупнейший в стране центр вакцинации, организованный добровольцами. Теперь там ежедневно вакцинируют до 22 тысяч человек.

СОТРУДНИЦА ЦЕНТРА: Мы уже скоро доживём до конца всей этой истории — но я хотела бы отметить, что всякий раз, как я это говорю, оказывается, что мы уже совсем близко к финалу, но ещё пока не добрались.

В общем, подвижки видны по всей стране — и в Массачусетсе они отозвались особенно приятным эхом: это знаменитый виолончелист Йо Йо Ма отпраздновал свою вторую инъекцию вакцины так, как не смог бы больше никто. Музыкант присоединился к миллионам других американцев, которые все стали на шаг ближе к концу нынешней пандемии.

ВЕДУЩАЯ: А Морган выходит с нами на прямую связь. Морган, в Техасе масочный режим отменили, но что будет, если число заражённых вновь начнёт расти?

МОРГАН ЧЕСКИ, корреспондент NBC News: Кейт, в соответствующем губернаторском указе на этот счёт содержится особое положение, согласно которому главы округов имеют право вернуть на своей территории часть ограничений в том случае, если число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией будет семь дней подряд расти более чем на 15 процентов.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.