MSNBC: дополнительная страховка лишней не будет — американские эксперты не против ношения двух масок одновременно

Несмотря на то что американские органы здравоохранения пока не получили научные данные, подтверждающие целесообразность ношения одновременно двух защитных масок, с точки зрения «здравого смысла» укрепление физического барьера для защиты от новых штаммов коронавируса будет разумным, заявил в эфире MSNBC американский эпидемиолог Энтони Фаучи. В свою очередь, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски призвала граждан не забывать надевать хотя бы одну маску и соблюдать дистанцию.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Нас всё время спрашивают, нужно ли носить по две маски? Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) делают рекомендации на основе собранных данных, так как это — ведомство, работающее на основе научных принципов. Сейчас там как раз изучают различные варианты ношения масок.

Но у меня часто спрашивают — пока специалисты работают, сколько всё-таки носить масок, одну или две? А я отвечаю: официальных рекомендаций на этот счёт никаких нет, однако многие люди просто действуют в соответствии со здравым смыслом. То есть, если речь идёт о физическом барьере, а согласно уже опубликованным рекомендациям CDC, у маски должно быть как минимум два слоя, которые и будут таким барьером, и кому-то при этом кажется, что было бы, наверное, лучше укрепить этот физический барьер, то выходит, что люди, которые носят две маски, поступают правильно. Я и сам часто надеваю две маски.

Можем ли мы при этом официально рекомендовать всем так поступать, не имея при этом научных оснований для таких рекомендаций? Не можем. Но когда научные данные появятся и мы поймём, правильно так делать или нет, тогда в CDC и обнародуют соответствующие рекомендации. А теперь передаю слово доктору Валенски, если она захочет озвучить дополнительные комментарии.

ДОКТОР РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, глава CDC: Спасибо, доктор Фаучи. Мне добавить особо и нечего — отмечу лишь, что CDC активно занимаются этим вопросом, и данные, которые появились после обнаружения новых штаммов коронавируса в процессе отслеживания контактировавших с заражёнными лиц, указывают на то, что люди не соблюдали даже базовые меры безопасности в плане ношения масок и соблюдения дистанции. Убеждена, что эти меры — это лучшая защита от этих новых штаммов, нужно носить маску и соблюдать дистанцию.

Что же касается целесообразности ношения двух масок одновременно, CDC скоро получат дополнительные данные на этот счёт.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.