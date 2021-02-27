Insider: Фаучи призвал американцев прививаться и не привередничать

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, комментируя в интервью американскому телевидению новость о том, что в Америке может быть одобрена уже третья вакцина от коронавируса, порекомендовал американцам прививаться как можно скорее, не обращая внимание на то, какая марка вакцины им достанется, пишет Insider. По словам Фаучи, чем сильнее люди тянут с вакцинацией, тем выше вероятность того, что вирус мутирует в более опасную форму.

Ведущий специалист США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи призвал сограждан вакцинироваться от коронавируса, не пытаясь специально получить конкретную марку вакцины, сообщает Insider.

Как напоминает обозреватель издания, новые данные, полученные Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), подтвердили эффективность и безопасность антикоронавирусной вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, в результате чего запущенный властями процесс вакцинации граждан страны может значительным образом ускориться. В пятницу специальный экспертный комитет американского правительства проведёт голосование, по итогам которого будет решено, получит ли вакцина J&J «зелёный свет» на распространение — и если это произойдёт, она станет уже третьим разрешённым препаратом этого типа после вакцин Pfizer-BioNTEch и Moderna, а США смогут завершить вакцинацию приоритетных групп населения уже в марте, пишет журналист.

По данным Insider, доктор Фаучи в интервью американскому телевидению выразил оптимизм по поводу того, что американцы могут получить третью вакцину. «Две — хорошо, но три — вне всяких сомнений лучше. Лучше потому, что так у нас увеличивается число доз», — цитирует его издание.

Эксперт настоятельно посоветовал соотечественникам пройти вакцинацию, как только они получат такую возможность, не обращая внимание на то, какая марка вакцины им попадётся. «Сейчас идёт гонка между вирусом и распространением вакцин среди людей. Чем дольше человек затягивает с вакцинацией, тем больше шансов у вируса развить новый штамм или мутацию. Так что чем быстрее мы сделаем гражданам уколы, тем лучше, и о какой бы вакцине ни шла речь, как только её одобрят в FDA, получите укол, если у вас есть возможность», — заявил он.

По информации Insider, вакцина J&J отличается более низкой эффективностью (66%) по сравнению с продуктами Moderna и Pfizer (94 и 95% соответственно), однако в отличие от них, требует только одного укола, а не двух.