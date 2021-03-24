CNN: Путин привился от COVID-19 «без шума и фанфар»

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Hill: «всё ради политики» — экс-глава Погранслужбы США обвинил администрацию Байдена в миграционном кризисе Hill
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СК возбудил дело в отношении главы администрации Майкопа
Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации МО «Город Майкоп» Андрея Гетманова, его подозревают в вымогательстве.
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Путин подписал закон о возрастных ограничениях для госслужащих
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.
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Загитова пожелала удачи участникам ЧМ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к участникам чемпионата мира по фигурному катанию с пожеланием удачи.
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Туктамышева поделилась мнением о решении сменить короткую программу в начале 2021 года
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что позволило ей в кратчайшие сроки научиться исполнять короткую программу, хотя она была поставлена лишь в 2021 году.
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Опрос: «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной
Согласно данным опроса, проведённого британской компанией YouGov, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой узнаваемой. При этом Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.
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Объявлена первая тема всемирного саммита «СпортАккорд — 2021»
Ассоциация SportAccord назвала первую тему всемирного саммита «СпортАккорд — 2021», который состоится в Екатеринбурге.
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Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
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Источник: агент Капризова начал переговоры по новому контракту с «Миннесотой»
Представитель российского форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова начал обсуждение нового контракта с клубом.
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Мишустин оценил отношения Греции и России
Отношения Греции и России основаны на особой исторической, культурной и духовной близости народов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В Госдуме оценили слова Столтенберга об «агрессивном» поведении России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обеспокоенности альянса «агрессивными действиями» России.
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Блинкен оценил итоги встречи в Москве по Афганистану
Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал позитивными результаты недавней встречи в Москве по Афганистану.
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Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.
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Экс-арбитр РПЛ рассказал о попытке поджога его квартиры
Глава департамента инспектирования Российского футбольного союза (РФС) и бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Фурса рассказал о том, как неизвестные пытались устроить пожар в его квартире.
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Меркель отменила решение о продлённых выходных в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлённых выходных по случаю пасхальных праздников в стране. Об этом информирует Die Welt.
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Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 200 тыс. рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).
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Туктамышева исполнила все прыжки в короткой программе на ЧМ в Стокгольме
Елизавета Туктамышева исполнила все прыжковые элементы в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
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Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам
Актёр Брэд Питт рассказал о своём отношении к каскадёрам.
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В Кировской области рассказали о противопаводковых мероприятиях
На заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя полномочного представителя президента в ПФО Игоря Паньшина обсудили противопаводковые мероприятия.
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Абубакар Нурмагомедов назвал предпочитаемого следующего соперника в UFC
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, с кем хотел бы провести свой следующий поединок.
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Галактионов заявил, что большие ожидания не давят на футболистов молодёжной сборной России перед ЧЕ
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов заявил, что на игроках национальной команды не сказывается давление из-за высоких ожиданий от выступлений на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
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Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
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Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с туберкулёзом в России.
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В Москве сократили сроки реализации проектов редевелопмента бывших промзон
Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.
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В Удмуртии отменили ряд связанных с коронавирусом ограничений
С 24 марта в Удмуртии отменили ряд введённых из-за коронавируса ограничений. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.
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США предупредили Германию о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода «Северного потока — 2», могут подпасть под американские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.
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В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
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В Минздраве Башкирии оценили ситуацию с коронавирусом
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало данные о распространении коронавируса в регионе по состоянию на 24 марта.
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Эксперт прокомментировал закон о гаражной амнистии
Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко прокомментировал закон о гаражной амнистии.
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В Татарстане оценили ситуацию с безработицей
В Татарстане в органах службы занятости зарегистрировано 27 344 безработных. За неделю их количество сократилось на 1183 человека.
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Губерниев: если футболисты «Тамбова» действительно играли на ставках — они обязаны понести наказание
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках и манипулировании результатами матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нижегородской области 1 апреля разблокируют льготные проездные
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление льготного проезда на общественном транспорте для лиц в возрасте 65 лет и старше. Действие льготных проездных возобновится с 1 апреля.
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Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.
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МИД России посоветовал НАТО заняться проблемами альянса
Министерство иностранных дел России рекомендовало странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем альянса вместо критики России.
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Петровском районе Донецка. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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В Мурманской области задержали руководителя попавшей под лавину группы
Руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, задержан, сообщает СУ СК по Мурманской области.
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Матыцин поделился ожиданиями от ЧМ по фигурному катанию
Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления отечественных фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
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В дагестанской школе во время урока взорвалась граната
На уроке ОБЖ в Хасавюрте взорвалась граната, пострадал учитель, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.
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«Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области
«Авангард» в рамках программы по развитию дворового хоккея пришёл к соглашению с властями Омской области об организации уроков по хоккею на уроках физкультуры в 29 школах региона.
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Хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт со Знарком
Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.
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Блинкен спрогнозировал сложные отношения НАТО с Россией
Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы на ЧМ
Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте травмировалась во время проката короткой программы на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
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Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака»
Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о главном тренере команды Доменико Тедеско.
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В Крыму оценили сумму ущерба от водной блокады
Первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс заявил, что, предварительно, ущерб от водной блокады Крыма составил 1,47 трлн рублей.
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В НАТО заявили о сохранении разногласий по «Северному потоку — 2»
Разногласия между странами НАТО по газопроводу «Северный поток — 2» сохраняются после обсуждения этой темы на встрече глав МИД стран альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло останутся в клубе на следующий сезон
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что туринский клуб не намерен расставаться с нападающим Криштиану Роналду и наставником команды Андреа Пирло.
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Из Черногории в Россию экстрадировали обвиняемых в мошенничестве
По запросу Генпрокуратуры России из Черногории в Россию экстрадировали двух граждан, обвиняемых в особо крупном мошенничестве, а также в нарушении авторских и смежных прав.
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Глава МИД Турции назвал закрытым вопрос покупки С-400 у России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос покупки зенитных ракетных систем С-400 у России является закрытым.
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Промес рассказал, что изменилось в «Спартаке» за время его отсутствия
Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, что изменилось в клубе за время его отсутствия.
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Диетолог рассказала о вреде свежего хлеба для здоровья
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева рассказала о вреде свежего хлеба для здоровья.
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СМИ: УЕФА может отменить правила финансового фейр-плей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует отказаться от системы правил финансового фейр-плей для клубов.