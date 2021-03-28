Welt: немцы винят в нехватке вакцины Еврокомиссию, а не Меркель

Как показал опрос, проведённый по заказу немецкой газеты Die Welt, граждане Германии в основном винят в слишком медленной кампании по вакцинации населения министра здравоохранения Йенса Шпана и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. На канцлера Ангелу Меркель ответственность за дефицит вакцины в стране возлагают только 14% опрошенных.

Немцы в первую очередь винят в слишком медленно продвигающейся вакцинации населения министра здравоохранения Германии Йенса Шпана и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщает немецкая газета Die Welt, опираясь на результаты эксклюзивно проведённого опроса граждан.

В глазах общественности в Германии основная политическая ответственность за недостаток вакцины от коронавируса лежит на министре здравоохранения и главе Еврокомиссии. Это показали результаты опроса, проведённого по заказу воскресного издания Welt am Sonntag. 29% немцев винят в неудачах прививочной компании Йенса Шпана, 26% считают, что в присутствующих упущениях и дефиците вакцины виновата фон дер Ляйен.

Также граждан спрашивали об ответственности канцлера Германии в проблемах с вакциной. Ангелу Меркель сочли виноватой в недостатке вакцины лишь 14% опрошенных. Как сообщает издание, при проведении исследования на прошлой неделе было опрошено 1298 человек, 16% из которых не смогли сформулировать конкретную позицию по теме.

При продолжении опроса участники также высказывались по поводу того, каких политических последствий они ожидают от членов правительства Германии. Каждый второй из тех, кто считает Шпана виновным в неудачах вакцинационной кампании в стране, придерживается мнения, что министр здравоохранения должен подать в отставку. 49% отметили, что считают правильным для Меркель досрочно уйти с поста канцлера.

Как напоминает немецкая газета, с 27 декабря прошедшего года в Германии было введено 12,3 млн доз вакцины. Почти 8,6 млн человек получили первую прививку. Таким образом, первую дозу вакцины получили чуть больше 10% населения страны, и лишь 4,5% провакцинированы полностью. В итоге Германия, как и почти все страны ЕС, сильно отстаёт в сравнении с другими государствами мира. Например, в Израиле 60,3% населения сделали как минимум первую прививку, в Великобритании — 43,2%, в США — чуть более четверти жителей.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что во втором квартале года медленно протекающая кампания по вакцинации ускорится. Только в апреле Германия ожидает получить 15 млн доз вакцины, а это больше, чем было использовано за весь первый квартал, подчёркивает издание.

Чтобы снизить зависимость от импорта и избежать продолжительной нехватки вакцины, правительство Германии хочет существенно увеличить производство соответствующих препаратов внутри страны. Эту идею также поддерживают профсоюзы. «Пандемия показывает, что мы занимаем ведущие позиции в исследованиях, однако испытываем дефицит производственных мощностей. Нам нужно фармацевтическое соглашение для стабильного укрепления производственных цепочек в Европе, — отметил в беседе с журналистами Welt am Sonntag председатель профсоюза горной добычи, химии и энергетики IG BCE Михаэль Василиадис. — Нехватка различной медицинской продукции, с которой мы столкнулись в последние двенадцать месяцев, не должна повториться».

Однако представители фармацевтической промышленности предостерегают от завышенных ожиданий и требований по отношению к производителям, а также от специальной группы немецкого правительства, которая должна заниматься продвижением снабжения вакциной внутри страны. Местные фабрики в ближайшее время не смогут восполнить нынешний дефицит вакцины.

«Создать совершенно новые производства, которые за несколько недель смогут начать производить вакцину, — это утопия по техническим причинам. Это касается всего мира», — заявил президент Союза фармакологических компаний Хан Штойтель. Сейчас ведутся работы по переоборудованию и переключению имеющихся производственных установок на выполнение новых задач. Поэтому по меньшей мере Германии потребуются дополнительные, изначально незапланированные поставки, заключает воскресное издание немецкой газеты Die Welt.