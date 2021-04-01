Die Welt: Брюсселю нельзя доверять закупку «Спутника V» — иначе надежда превратится в разочарование

На фоне проблем с препаратом от коронавируса AstraZeneca в сердца немцев закралась тревога, способная перерасти в отчаяние, пишет Die Welt. Но есть вещи, которые вселяют надежду, в частности, перспектива сотрудничества в сфере вакцинации с Россией. Но для того, чтобы «Спутник V» не превратился в очередное разочарование, Берлин должен отказаться от идеи коллективной закупки через Брюссель.
Сообщения о проблемах с вакциной от коронавируса AstraZeneca вызывают у немцев тревогу, и эта тревога могла бы уже перерасти в отчаяние, если бы не хорошие новости, пишет Die Welt. Есть надежда, что с осени пандемия закончится при условии, что политики не наделают новых ошибок. Дело в том, что, как оказалась, препарат Biontech/Pfizer защищает от COVID-19 подростков, а он среди них распространяется особенно быстро, объясняет автор статьи Николаус Долль.
Ещё большую надежду вселяет то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон собираются наладить с Россией сотрудничество в сфере вакцинации. Во второй половине года «Спутник V» может оказать решающую помощь в сокращении дефицита вакцин и компенсации возможных проблем с поставкой AstraZeneca. К тому же в мае будет доступно средство от Johnson & Johnson, отмечает автор.
Но чтобы российская вакцина не превратилась в очередное разочарование, Меркель нельзя «передавать штурвал» Брюсселю. Нужно отказаться от идеи коллективной закупки препаратов, потому что мы видели, к чему это приводит, советует Долль. Также нельзя устанавливать сжатые сроки, руководствуясь политическими мотивами. Европейское агентство лекарственных средств и соответствующие инстанции в странах — членах ЕС должны спокойно и тщательно проверить препарат из России, чтобы решение о его допуске было единым и не возникло ситуации, когда какая-нибудь комиссия вдруг «выпрыгивает из ящика и начинает бить тревогу».
Сущность тяжёлых кризисов заключается в том, что универсального рецепта их преодоления, который сразу бы сработал, не существует. Трудностей не избежать. В связи с этим министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что нам придётся многое друг другу простить, когда пандемия закончится. И в основном люди, по-видимому, к этому готовы, но только при условии, что политики будут учиться на своих ошибках.
Американский спортивный журналист Филипп Херш прокомментировал замену гимна России на музыку композитора Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов прокомментировал решение Латвии начать блокировать сайт RT на русском, который стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе первого телефонного разговора обсудили вопросы региональной безопасности и оборонное сотрудничество, сообщает турецкое Минобороны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Латвии начать блокировать сайт RT на русском, который стал недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян обсудили по телефону перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией и вопросы проведения миротворческой операции.
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал в беседе с RT акции протеста в Грузии из-за визита российского телеведущего Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси с группой друзей и коллег, чтобы отпраздновать свой день рождения.
Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории россиянина Петра Яна, рассказал о ситуации вокруг возможного реванша своего подопечного с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военнослужащих из Персидского залива, передислоцированы уже три батареи ЗРК Patriot, в том числе та, которая находилась на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Роберто Баутисты-Агута в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
В частном доме 61-летнего жителя подмосковных Мытищ, устроившего стрельбу 30 марта, изъяли 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, а также шашку и гранаты, сообщили в региональном главке СК России.
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировали в беседе с RT заявление Nord Stream 2 AG о том, что в зоне прокладки «Северного потока — 2» наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на победу Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию, что владелец клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова планируют посетить выездной матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.