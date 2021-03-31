Euronews: эксперты уверены в необходимости российской вакцины от COVID-19 для животных

Вслед за вакцинами для людей в России была зарегистрирована и первая в мире вакцина от коронавируса, созданная специально для животных. По мнению российских учёных, следующим этапом пандемии COVID-19 может стать заражение домашних животных, поэтому новый препарат уже скоро понадобится, передаёт Euronews.
В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, предназначенная для животных. Создатели препарата «Карнивак-Ков» называют его первым и пока что единственным в мире средством такого предназначения.
Испытания начались в октябре прошлого года и проводились на собаках, кошках, лисах, норках и других животных. И в итоге, по словам создателей, показали 100%-ную эффективность вакцины.
Согласно опубликованным на этой неделе выводам Всемирной организации здравоохранения, именно через домашних животных и пушных зверей коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей. В списке ВОЗ — множество видов, в том числе такие экзотические, как хорьковые барсуки, которые обитают только в Юго-Восточной Азии.
Твёрдых доказательств передачи вируса от животного к человеку сейчас не существует. Тем не менее в ноябре прошлого года на датских фермах забили миллионы норок по подозрению в том, что они могут заразить людей.
Сами животные тоже могут заболеть. В России зафиксировано минимум два положительных теста на COVID-19 у кошек. А на этой неделе глава Центра имени Гамалеи академик Гинцбург не исключил, что следующим этапом пандемии может стать заражение домашних и сельскохозяйственных животных.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с телеобращением к нации, заявил, что детские сады и школы во Франции приостановят работу на ближайшие три недели в связи с ужесточением мер по борьбе с пандемией в стране.
Французский президент Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации заявил, что введённые в 19 департаментах страны карантинные меры в связи с коронавирусом распространятся на всю территорию Франции.
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