Euronews: эксперты уверены в необходимости российской вакцины от COVID-19 для животных

Вслед за вакцинами для людей в России была зарегистрирована и первая в мире вакцина от коронавируса, созданная специально для животных. По мнению российских учёных, следующим этапом пандемии COVID-19 может стать заражение домашних животных, поэтому новый препарат уже скоро понадобится, передаёт Euronews.

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, предназначенная для животных. Создатели препарата «Карнивак-Ков» называют его первым и пока что единственным в мире средством такого предназначения.



Испытания начались в октябре прошлого года и проводились на собаках, кошках, лисах, норках и других животных. И в итоге, по словам создателей, показали 100%-ную эффективность вакцины.



Согласно опубликованным на этой неделе выводам Всемирной организации здравоохранения, именно через домашних животных и пушных зверей коронавирус мог попасть к человеку от летучих мышей. В списке ВОЗ — множество видов, в том числе такие экзотические, как хорьковые барсуки, которые обитают только в Юго-Восточной Азии.



Твёрдых доказательств передачи вируса от животного к человеку сейчас не существует. Тем не менее в ноябре прошлого года на датских фермах забили миллионы норок по подозрению в том, что они могут заразить людей.



Сами животные тоже могут заболеть. В России зафиксировано минимум два положительных теста на COVID-19 у кошек. А на этой неделе глава Центра имени Гамалеи академик Гинцбург не исключил, что следующим этапом пандемии может стать заражение домашних и сельскохозяйственных животных.



Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.