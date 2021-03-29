Bloomberg: чтобы покончить со спорами о «Спутнике V» премьер-министр Словакии готов уйти в отставку
Правящие партии Словакии договорились о перетряске кабинета министров, в результате которой, по всей видимости, премьер-министр Игорь Матович уйдёт со своего поста. На подобный шаг политики пошли, чтобы разрешить политический кризис вокруг закупок Словакией российской вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg.
Предполагается, что Матович подаст в отставку с поста премьера и поменяется местами с министром финансов и своим близким союзником Эдуардом Хегером. Подобная сделка положит конец самому серьёзному политическому спору между четырьмя партнёрами по коалиции с тех пор, как партия Матовича неожиданно одержала победу на выборах 2020 года, опираясь на антикоррупционную платформу.
Кроме того, подобные перетасовки говорят о том, какое политическое давление оказывается на лидеров ЕС, в то время как проблемы в прививочной кампании изрядно разозлили избирателей, которые могут сравнить ситуацию в ЕС со значительно более успешными действиями США и Великобритании.
Между тем, премьер-министра Словакии склоняют к отставке ещё с начала марта, когда тот заявил, что готов закупить российскую вакцину «Спутник V» без согласия своих партнёров. Такой шаг не нашёл понимания у президента Зузаны Чапутовой, а также стал причиной опасений, что подобный курс может подорвать внешнеполитическую ориентацию Словакии, которая является членом ЕС и НАТО.
С момента прихода к власти нынешней правящей коалиции последняя постоянно страдала от внутренней борьбы и личных дрязг. Тем не менее это не помешало ей провести широкомасштабную очистку полиции, судебных органов и деловых кругов от коррупционных элементов.
Матович неоднократно пытался найти нестандартные решения в рамках борьбы с пандемией. В частности, в прошлом году он стал инициатором единственной попытки во всём ЕС протестировать всё взрослое население страны. Тем не менее, хотя первоначально Словакия была одной из самых успешных в мире стран в плане сдерживания распространения коронавируса и даже сумела реализовать свой амбициозный план по тестированию, впоследствии она стала одним из самых серьёзных очагов болезни в Европе.
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