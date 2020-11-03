CNN: быстро, но неточно — в Словакии за два дня протестировали на COVID-19 большую часть населения

В прошедшие выходные словацкие власти провели масштабную проверку на коронавирус с участием 3,6 млн человек — двух третей граждан страны, сообщает CNN. Вместе с тем телеканал отмечает, что в государственной программе использовались экспресс-тесты, которые могут оказаться менее надёжными, чем метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В то время как другие страны изо всех сил пытаются расширить масштабы тестирования на коронавирус, Словакии удалось проверить более 3,6 млн человек — две трети населения — всего за два дня, сообщает CNN.

Страна пошла на этот колоссальный шаг после роста числа случаев заболевания COVID-19 в прошлом месяце. Программа, получившая название операция «Совместная ответственность», стала первой попыткой столь крупного тестирования в Европе.

По данным официального сайта программы, вирус был обнаружен только у чуть более 1% участников. То есть приблизительно у 38 359 человек.

Впервые программа была опробована 23 октября в Ораве и Бардейове, двух регионах с наибольшим количеством случаев заражений. За три дня пилотного проекта здесь прошли тестирование около 141 тыс. человек.

В остальной части страны проверка проходила в субботу и воскресенье. Правительство призывало всех граждан старше 10 лет принимать участие в программе. Исключение составили люди старше 65 лет, которые проводят большую часть своего времени дома, инвалиды, больные раком, люди с ослабленным иммунитетом и другие уязвимые группы.

Майк Тилдесли, эксперт по моделированию инфекционных заболеваний в Университете Уорика и научный советник правительства Великобритании, считает, что в долгосрочной перспективе эффективное массовое тестирование можно использовать в качестве альтернативы карантину.

«Вместе с тем важно понимать, что если у кого-то отрицательный результат теста, это не означает, что они не будут инфицированы через несколько дней, — говорит он. — Таким образом, любая стратегия массового тестирования должна проводиться через регулярные промежутки времени (каждые несколько дней), чтобы быть эффективной и позволять ослабить некоторые меры изоляции».

Словацкое правительство заявило, что рассматривает возможность проведения второго раунда массового тестирования в конце этого месяца. Но окончательное решение об этом пока не принято, обращает внимание CNN.

В программе использовались экспресс-тесты на антигены, которые дают результаты за считанные минуты. В отличие от анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР), тесты на антигены не нужно анализировать в лаборатории, поэтому они быстрее и дешевле. Но они также могут быть менее надёжными. В то время как тесты-ПЦР выявляют генетический материал вируса, тест на антиген — частицы белка вируса, отмечает телеканал.

За организацию кампании по тестированию отвечали словацкие военные. Её проведение потребовало участия более 40 тыс. госслужащих, в том числе 14,5 тыс. медицинских работников и свыше 6 тыс. солдат, в почти 5 тыс. пунктов, развёрнутых по всей стране.

Тестирование носило добровольный характер, но тем, кто решил пропустить его, придётся продолжить соблюдать более строгие ограничения. Они также не смогут покидать свои дома до воскресенья без крайней необходимости.

Те, у кого вирус не был обнаружен, больше не обязаны соблюдать самые строгие ограничения, если они могут подтвердить свой отрицательный статус официальным сертификатом. Люди с положительным результатом теста теперь должны находиться на карантине — дома или в одном из десятков специальных отелей.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович похвалил тех, кто участвовал в программе. Он добавил, что ношение масок в общественных местах по-прежнему остаётся обязательным. Другие меры, включая запрет на собрания, останутся в силе даже после завершения массовых испытаний.

Кроме того, в Словакии продолжает официально действовать чрезвычайное положение, которое вступило в силу 1 октября. На данный момент в стране зарегистрировано 61 829 случаев заболевания и 219 смертей от коронавируса.