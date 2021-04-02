Independent: для ускорения прививочной кампании парижский Диснейленд превратят в «вакцинодром»

На фоне стремительного прироста заразившихся коронавирусом правительство Франции объявило о намерении превратить парижский Диснейленд в крупный центр вакцинации, сообщает The Independent. Парк развлечений станет одним из 35 «вакцинодромов», созданных с целью ускорения массовой вакцинации населения. Ежедневно сделать прививку смогут до 1 тыс. человек.
На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в апреле правительство Франции планирует открыть крупный центр вакцинации в парижском Диснейленде. Парк развлечений станет одним из 35 «вакцинодромов», создаваемых Францией в попытке ускорить ход прививочной кампании, являющейся одной из самых медленных в Европе, пишет The Independent.
На «вакцинодроме» будут работать около 40 пожарных и медсестёр. Ежедневно сделать прививку вакциной BioNTech/Pfizer смогут до 1 тыс. человек.
Как сообщает издание, парк развлечений должен был вновь открыть свои двери 2 апреля, но объявленный Макроном третий общенациональный локдаун разрушил эти планы. Число новых случаев заражения продолжает расти, и в настоящее время более 5 тыс. пациентов находятся в отделении интенсивной терапии.
В ходе совместной видеоконференции во вторник Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможное сотрудничество в борьбе с пандемией с президентом России Владимиром Путиным. В заявлении Кремля говорится, что лидеры обсудили перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство препарата в странах ЕС.
Европейское агентство лекарственных средств EMA ещё не дало согласия на применение «Спутника V», но экспертиза регистрационного досье вакцины уже началась. Некоторые отдельные страны — члены ЕС уже одобрили вакцину в индивидуальном порядке.
Российская вакцина вызвала раскол между 27 странами ЕС. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у ЕС нет необходимости в «Спутнике V», а председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Москву в использовании вакцины в пропагандистских целях. При этом, как отмечает издание, за кулисами блок проявляет повышенный интерес к закупке вакцины.
В настоящий момент менее 12% французов получили хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса, в то время как в Британии доля вакцинированных составляет больше 45%, передаёт The Independent.
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