Крупнейший крытый парк Европы со своими персонажами — журналист France 2 рассказал, чем удивляет московский «Диснейленд»

Новый парк развлечений «Остров мечты» уступает парижскому «Диснейленду» в размерах, но является крупнейшим крытым парком в Европе, передаёт France 2. На его строительство ушло 10 лет подготовки и 3 года работ, и теперь главная задача владельцев «Острова мечты» — сделать его одной из самых посещаемых достопримечательностей российской столицы.

Кажется, что в самом центре Москвы возвели декорации из папье-маше, однако это гигантский комплекс из бетона и стекла. 300 тыс. квадратных метров — намного меньше, чем «Диснейленд» в Париже, но для крытого парка это очень много, потому что достоинство «Острова мечты» — эта крыша со стеклянным куполом. Она позволяет парку работать круглый год.

Несмотря на русскую зиму, внутри температура около 20 °С. Семья Малых никогда раньше не посещала такой парк развлечений, поэтому они не могли пропустить его открытие.

АЛЁНА МАЛЫХ, посетительница парка: Дети увидели рекламу, а хотел мой муж больше всего сюда. Поэтому у нас обоюдное желание.

Вход стоит €22 для детей, €40 для взрослых — это дорого даже для семьи из среднего класса.

СОТРУДНИК ПАРКА: Хорошо вам всем провести время!

АЛЁНА МАЛЫХ: Спасибо!

АЛЁНА МАЛЫХ: Не бюджетненько (смеётся). Как-то так. Но простой семье получается, в общем-то, ну, нормально, разочек сходить нормально.

За эту цену им доступно около 40 аттракционов, некоторые из которых обещают острые ощущения в помещении. И после самоуверенного подъёма в конце концов именно у родителей не хватает силы духа.

ДИАНА МАЛЫХ, 10 лет: Мне очень здесь понравилось. Хорошие такие аттракционы. Мне было и страшно, и весело.

АЛЕКСЕЙ МАЛЫХ, 7 лет: У меня такие же ощущения. Нам обещали, что мы на всё сходим.

Чтобы создать самый большой в Европе крытый парк, потребовалось 10 лет подготовки, 3 года работ. Этот проект стоил 1,35 миллиарда евро, поэтому для его окупаемости пришлось не ограничиваться одним парком. Разработчикам проекта пришла в голову идея: перед платной зоной, где сосредоточены аттракционы, они устроили бесплатную зону, которая пытается имитировать Рим или Барселону с помощью искусственных пальм. Это огромная торговая галерея, где посетители смогут тратить деньги.

ДЕНИС ТЕТЕРИН, директор парка: Реализованы улицы, но крытые. То есть мы сейчас находимся на променаде. Здесь вот, собственно говоря, можно прогуливаться с семьёй в любую погоду, пойти в кафе, ну и, в том числе, делать какие-то покупки.

Чтобы сэкономить на аттракционах, парк пошёл на другую хитрость: чтобы использовать изображения Смурфиков или Черепашек-ниндзя, необходимо заплатить лицензионный сбор их создателям. Но для Снежной королевы создатели парка создали своего собственного персонажа, который немного отличается от показанного в мультфильме Disney.

КРИСТИНА КОВАЛЕВСКАЯ, специалист пресс-службы парка: Это наши персонажи, мы их создали специально для парка. В отличие от лицензионных персонажей, мы не платим роялти, мы не платим за лицензию.

Предполагается, что парк ежегодно будут посещать 7,5 млн посетителей с билетами.

ЖУРНАЛИСТ: Задача владельца этого парка — стать популярным местом в Москве и занять третью позицию самых посещаемых достопримечательностей после Кремля и концертного зала Зарядье.

Дата выхода в эфир 04 марта 2020 года.