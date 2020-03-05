Guardian: наркотики, насилие, болезни — Великобритания рискует потерять нынешнее поколение

Британская молодёжь находится в плачевном состоянии, пишет Guardian. По информации Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, в стране увеличилось число детей, находящихся за чертой бедности. Наблюдаются проблемы с психологическим здоровьем, ростом насилия и потребления наркотиков, а также детской смертности. «Это серьёзный сигнал к пробуждению», — подчёркивают врачи.

Рост насилия, потребления наркотиков и проблемы с психическим здоровьем — Великобритания рискует потерять нынешнее поколение, пишет Guardian. Об этом свидетельствуют результаты исследования Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. С 2017 года увеличилось число детей, находящихся за чертой бедности, под опекой или включённых в программу защиты ребёнка. При этом в том, что касается психического здоровья детей в возрасте от 5 до 15 лет. не наблюдается никакого прогресса и даже есть обратный тренд.

В период с 2018 по 2019 год 653 ребёнка моложе 11 лет обращались за бесплатной психологической помощью с суицидальными мыслями. Это на 87% больше чем в 2015-2016. В Королевском колледже считают, что всему виной сокращению бюджетов муниципальных властей, из которых деньги шли на финансирование государственных инициатив по здравоохранению, а также общественных инициатив.

Также увеличилось количество случаев, когда молодые люди получают ранения острыми предметами. Цифры отражают рост количества преступлений с использование холодного оружия по всей Англии. За 2018-2019 года было зарегистрировано 47 000 нападений с ножом или другим острым предметом.

Также среди 27 европейских стран Великобритания оказалась на пятом месте с конца по детской смертности, рассказывает Guardian. В то время как во всём мире число детей, не доживающих до года, сокращается, в Великобритании статистика остаётся неизменной, а в Англии в период с 2016 по 2017 ситуация даже ухудшилась. «Для такого богатого государства как наше, это серьёзный сигнал к пробуждению», — подчёркивают британские врачи.

Впрочем, есть и «признаки надежды», отмечает издание. Улучшилась ситуация с лечением таких хронических заболеваний как астма, диабет и эпилепсия. У детей в Англии, Уэльсе и Шотландии зубы стали здоровее. Молодёжь стала меньше курить и пить. Также снизилось количество случаев подростковой беременности.