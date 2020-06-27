Ouest-France: Disney переделает аттракцион из-за расистской тематики

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Times: на улицах американских городов полиции стало меньше, а стрельбы — больше Times
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TOI: Израиль отказался от планов по аннексии Иорданской долины Times of Israel
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Washington Post: в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей Washington Post
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Le Parisien: «задержан за цвет кожи» — полицейских вынудили отпустить на свободу пойманного с поличным наркокурьера Le Parisien
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N-TV: США настоятельно рекомендуют Бразилии отказаться от технологий Huawei — это «неверный путь» N-TV
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От статуй до церквей: американский активист призывает избавиться от изображений «белого Христа» Daily Wire
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Главред: Украина несёт американским политикам одни неприятности Главред
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SRF: из-за новых очагов заражения в Германии вернули карантин SRF
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Минспорт хочет ввести компенсации за молодых игроков, переходящих в иностранные клубы
Министерство спорта России представило проект поправок в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые связаны с отъездом молодых игроков в иностранные клубы.
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Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства
Глава украинского исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.
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Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.
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Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что никому не позволено «вернуть украинский народ в московское стойло».
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Немецкий футболист «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия
Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал, чем его сначала поразила Россия.
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
Отдыхающие в санаториях россияне больше не должны будут предъявлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с заболевшими в течение 14 дней до заезда.
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Газзаев считает Фернандеса единственным футболистом ЦСКА, достойным играть за сборную России
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев критически высказался об игре нынешних футболистов команды.
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В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском. Инцидент произошёл 26 июня, погиб один человек.
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СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2»
Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента.
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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
Московское «Динамо» сыграет в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА основным составом, несмотря на случаи заболевания коронавирусом в команде.
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В Госдуме прокомментировали слова Меркель о диалоге с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе по ситуации в Сирии и Ливии.
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СМИ: Футболистом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов клубов немецкой футбольной Бундеслиги.
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Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье
За сутки в России выявили 6852 случая COVID-19, из них 750 были зарегистрированы в Москве. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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Мэр Тулуна рассказал о возвращении жителей в город после паводка
Мэр Тулуна в Иркутской области Юрий Карих рассказал о возвращении жителей в город, пострадавший от паводка в 2019 году.
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Брат Нурмагомедова повздорил с фанатом Макгрегора в Instagram
Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, повздорил с фанатом ирландца Конора Макгрегора в соцсетях.
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В России за сутки выявили 6852 случая коронавируса
В России за сутки выявили 6852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 627 646. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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СМИ: ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics после обращения спортсменов к Путину
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) нашла $5 млн на выплату штрафа Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) после того, как легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
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МИД России назвал «незатейливым вбросом» публикацию NYT о талибах
МИД России назвал фейком информацию в публикации газеты The New York Times, в которой говорится о якобы причастности российской стороны к убийствам американских военных в Афганистане.
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Экс-наставник сборной Аргентины по футболу заболел коронавирусом
Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Карлос Билардо сдал положительный тест на коронавирус.
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России за 48 часов превысила 70%. Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
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СМИ: Власти Ливерпуля издали указ о разгоне фанатов, празднующих чемпионство
Мэр Ливерпуля издал указ для полиции города о разгоне болельщиков «Ливерпуля», празднующих на улицах чемпионство команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
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В пробах воды в Норильске не выявлено превышения ПДК нефтепродуктов
В пробах воды из водоёмов Норильска впервые не выявлено превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
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Определена очерёдность выбора игроков клубами на предстоящем драфте НХЛ
Стало известно распределение очерёдности выбора игроков клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте 2020 года.
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Иммунолог перечислил тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Тех, кто принимает участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, могут насторожить несколько симптомов. Их перечислил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.
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Тренер «Барселоны»: уверен, «Реал» в какой-то момент допустит ошибку
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о борьбе за чемпионский титул в испанской Примере с мадридским «Реалом».
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Врач оценил возможность заболеть коронавирусом через морскую воду
Крымский врач Антон Эльстер, говоря о возможности заболеть коронавирусной инфекцией, заявил, что есть угроза инфицироваться во время купания.
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Ещё 1852 пациента вылечились после коронавируса в Москве
В Москве выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1852 человека, общее число вылечившихся в столице превысило 146 тыс.
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Астронавт прокомментировал планы по выходу туристов в открытый космос
Астронавт NASA Джеффри Хоффман прокомментировал планы по доставке космических туристов на МКС для их выхода в открытый космос. По его словам, людям дадут возможность «поболтаться там какое-то время».
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В «Дижоне» зафиксирован случай заболевания коронавирусом в команде
Один из футболистов французского «Дижона» сдал положительный тест на коронавирус.
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В ОНК сообщили, что Игорь Ишаев надеется 30 июня выйти на свободу
Арестованный на 12 суток за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев полагает, что время, проведённое в больнице, суд зачтёт ему в срок наказания и выпустит его на волю 30 июня. Об этом RT рассказал член ОНК Москвы, побывавший в спецприёмнике №2, куда Ишаева вернули после экстренной госпитализации.
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Общественная палата Москвы призвала прекратить уголовное преследование фанатов «Спартака»
Общественная палата Москвы обратилась в ГУ МВД столицы с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» из-за их акции, прошедшей 19 июня перед первым матчем команды после приостановки сезона РПЛ из-за пандемии.
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На месте ЧП в Норильске собрано семь кубометров водонефтяной смеси
За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске собрано 7 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом заявили в оперативном штабе.
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Стоичков назвал придурком бывшего главного тренера «Барселоны» ван Гала
Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков подверг критике экс-наставника каталонского клуба Луи ван Гала.
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Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 7490
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане за сутки возросло на 262, общее число инфицированных достигло 7490. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
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Тарпищев назвал Кузнецову символом российского тенниса
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что отечественная теннисистка Светлана Кузнецова является примером для многих спортсменов.
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Российский боец Олейник подписал новый контракт с UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
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Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата американских самолётов над нейтральными водами Чёрного моря.
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В Киргизии число случаев коронавируса превысило 4500
В Киргизии за сутки выявили 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 4513 человек, сообщает республиканский штаб по борьбе с вирусом.
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В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
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Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
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В Китае за сутки коронавирус выявили у 33 новых носителей
В Китае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 21 активного и 12 бессимптомных носителей, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
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В Госдуме предложили увеличить доплаты безработным с детьми
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребёнка. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
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В Бурятии потушили природные пожары в нацпарке и заповеднике
В Бурятии потушили 17 природных пожаров, в том числе на территории Забайкальского национального парка и Джергинского заповедника, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
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США выделят $1,2 млн на обучение студентов-юристов в Молдавии
Госдеп США намерен выделить до $1,2 млн на обучение будущих молдавских юристов. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
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СМИ: В США зафиксирован антирекорд по числу случаев коронавируса
В США за сутки выявили 40 173 новых случая коронавирусной инфекции, что стало максимальным показателем с начала пандемии, передаёт телеканал CNN.
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В Москве 27 июня ожидается до +32 °С
В Москве в субботу, 27 июня, ожидается до +32 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
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Российские военные построят два медцентра в Псковской области
Военнослужащие Западного военного округа прибыли в Псковскую область для начала подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках, сообщило Минобороны России.