JDD: из мемориала «Бабий Яр» под Киевом делают «холокост-Дисней»

На месте массовых нацистских расстрелов под Киевом украинские власти планируют разместить мемориал «Бабий Яр», но сам проект музея шокировал многих экспертов. Кинорежиссёр Илья Хржановский предложил создать там интерактив, в котором посетители с помощью очков виртуальной реальности смогут поставить себя на место еврея, нацистского палача, украинского коллаборациониста или советского военнопленного, пишет Le Journal du Dimanche.

29 и 30 сентября 1941 года на окраине Киева нацистами были методично расстреляны более 33 тыс. человек. Как пишет Le Journal du Dimanche, такие события, как Бабий Яр, в отличие от концлагерей иногда называют «холокост под пулями». Но потребовалось 75 лет, чтобы создать мемориал, который увековечил бы память об этом периоде истории. И вот теперь, парадоксальным образом, начинаются проблемы.



После трёх лет отсрочек для разработки проекта мемориала пригласили кинорежиссёра Илью Хржановского. Он представил свой проект, пояснив, что хочет провести каждого посетителя «сложным и порой шокирующим эмоциональным путем, в центре которого — возможности этического выбора». Его концепция заключается в том, чтобы поместить посетителей в ситуацию ролевой игры. Они смогут поставить себя на место еврея, нацистского палача, украинского коллаборациониста или советского военнопленного. В этой роли они пройдут по лабиринту, на котором каждый этап с помощью очков виртуальной реальности будет ставить его перед выбором.



Однако после прихода режиссёра большинство экспертов, которые участвовали в проекте, уволились или были уволены, отмечает автор статьи. В их числе и куратор мемориала из Австрии, который в своём письме управляющим написал, что не хочет быть причастным к «Холокост-Диснею».



Специалист по холокосту Карел Беркхофф в разговоре с журналистом Le Journal du Dimanche признался, что когда увидел презентацию Хржановского и услышал, что тот собирается использовать алгоритмы распознавания лиц и очки виртуальной реальности, то подумал, что это похоже на производство блокбастера, где эмоции и возбуждение должны стоять выше уважения и педагогического аспекта.



По мнению директора французского Мемориала холокоста Жака Фреджа, роль подобного места состоит в том, чтобы заставлять думать, а не играть на эмоциях, иначе это превращается в видеоигру. «Мемориал создаётся, чтобы понять, как мы пришли к такому варварству, как появляется геноцид. Ни в коем случае речь не может идти о том, чтобы восстанавливать то, что произошло, в том числе с помощью передовых технологических разработок», — отметил он.



Издание напоминает, как Стивен Спилберг, автор картины «Список Шиндлера» работал в музеях холокоста в Далласе и Иллинойсе, чтобы голос погибших евреев был услышан. И специалисты по холокосту против того, чтобы после такого подхода в другом мемориале посетители могли выбирать за кого играть: за еврея или за нациста.



Однако на последнем заседании наблюдательного совета его члены снова выдали кредит доверия Хржановскому. Среди них видный советский диссидент, который стал вице-премьером в Израиле, Натан Щаранский, бывшая глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, экс-глава немецкой дипломатии Йошка Фишер, бывший американский сенатор Джо Либерман. Однако издание напоминает, что главный меценат мемориала — российский миллиардер Михаил Фридман, и это даёт автору статьи повод задуматься о возможной связи мемориала в Кремлём.



Эксперты отмечают, что в этом проблема проекта — что он происходит на фоне войны в Донбассе. При этом, один из них, редактор американского журнала Tablet, посвящённого еврейской культуре, отмечает: «Не только русские пытаются переписать и иначе интерпретировать историю. Этот процесс идёт сейчас полным ходом всюду от стран Прибалтики до Венгрии, включая Польшу и Украину, и он возвращает общественное мнение к реалиям национализма».



У нынешних украинских националистов сложные отношения с их предшественниками, которые сотрудничали с нацистами. И если идея о мемориале «Бабий Яр» появилась при Порошенко, то его преемник Владимир Зеленский, который сам еврейского происхождения, не хочет связываться с этим вопросом, пишет издание. Так что сейчас создание мемориала не финансируется государством или киевскими властями.



Мемориал должен открыться в 2023 году, но споры вокруг самой памяти и характера музея могут отложить эту дату, отмечает автор статьи в Le Journal du Dimanche.