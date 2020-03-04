Independent: Ватикан открыл секретные архивы о «римском папе Гитлера»

Ватикан открыл доступ к секретным архивам времён Второй мировой войны, чтобы пролить свет на папство Пия XII, сообщает Independent. Бывшего главу Римской католической церкви обвиняют в том, что он, возможно, знал о планах нацистов по массовому уничтожению евреев, и не помешал им. Теперь исследователи смогут узнать правду, подчёркивает британское издание.
Ватикан открыл засекреченные архивы Святого Престола, чтобы пролить свет на период папства Пия XII, сообщает Independent. Так называемого «римского папу Гитлера» обвиняют в том, что он не смог спасти евреев во время холокоста и не осудил действия нацистов, поясняет британское издание.
Исследователям предоставят возможность изучить около двух миллионов документов, охватывающих период с 1939 по 1958 года. При этом в Ватикане настаивают, что Пий XII был «ярым борцом за гуманизм» и «очень сильно переживал о судьбе человечества в те ужасные годы».
Папа Франциск принял решение открыть архивы, чтобы доказать, что Римская католическая церковь «не боится истории». Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер прокомментировал это известие: «Предоставляя историкам и другим учёным открытый доступ к архивам Ватикана времён Второй мировой войны, папа Франциск демонстрирует приверженность поиску и раскрытию правды, а также подчёркивает важность памяти о холокосте».
После открытия архивов, мы, возможно, наконец-то узнаем правду о том, что знал Ватикан о планах нацистов по массовому уничтожению евреев, отметил Рональд. Не исключено, что Святой Престол мог помешать преступлениям, отмечают эксперты.
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