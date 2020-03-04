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Independent: Ватикан открыл секретные архивы о «римском папе Гитлера»

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Ватикан открыл доступ к секретным архивам времён Второй мировой войны, чтобы пролить свет на папство Пия XII, сообщает Independent. Бывшего главу Римской католической церкви обвиняют в том, что он, возможно, знал о планах нацистов по массовому уничтожению евреев, и не помешал им. Теперь исследователи смогут узнать правду, подчёркивает британское издание.
Independent: Ватикан открыл секретные архивы о «римском папе Гитлера»
Reuters

Ватикан открыл засекреченные архивы Святого Престола, чтобы пролить свет на период папства Пия XII, сообщает Independent. Так называемого «римского папу Гитлера» обвиняют в том, что он не смог спасти евреев во время холокоста и не осудил действия нацистов, поясняет британское издание.

Исследователям предоставят возможность изучить около двух миллионов документов, охватывающих период с 1939 по 1958 года. При этом в Ватикане настаивают, что Пий XII был «ярым борцом за гуманизм» и «очень сильно переживал о судьбе человечества в те ужасные годы».
 
Папа Франциск принял решение открыть архивы, чтобы доказать, что Римская католическая церковь «не боится истории». Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер прокомментировал это известие: «Предоставляя историкам и другим учёным открытый доступ к архивам Ватикана времён Второй мировой войны, папа Франциск демонстрирует приверженность поиску и раскрытию правды, а также подчёркивает важность памяти о холокосте».
 
После открытия архивов, мы, возможно, наконец-то узнаем правду о том, что знал Ватикан о планах нацистов по массовому уничтожению евреев, отметил Рональд. Не исключено, что Святой Престол мог помешать преступлениям, отмечают эксперты. 
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Independent Великобритания Европа
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