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СТРАНА: в американском посольстве пообещали одолжить Украине холодильники для вакцины Pfizer

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В посольстве США в Киеве заявили, что американское агентство по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины Pfizer. Как передаёт «СТРАНА», по словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, вакцина прибудет на Украину до конца 2021 года.
СТРАНА: в американском посольстве пообещали одолжить Украине холодильники для вакцины Pfizer
Reuters

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины Pfizer. Как пишет «СТРАНА», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

«Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утверждённых вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах», — говорится в записи.

Как напоминает издание, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чём в феврале договаривались Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, вакцина прибудет на Украину до конца 2021 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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