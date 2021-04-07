СТРАНА: в американском посольстве пообещали одолжить Украине холодильники для вакцины Pfizer

В посольстве США в Киеве заявили, что американское агентство по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины Pfizer. Как передаёт «СТРАНА», по словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, вакцина прибудет на Украину до конца 2021 года.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины Pfizer. Как пишет «СТРАНА», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

«Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утверждённых вакцин, оказывая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах», — говорится в записи.

Как напоминает издание, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чём в феврале договаривались Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, вакцина прибудет на Украину до конца 2021 года.