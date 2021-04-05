Slate: американский эпидемиолог предупредил, что США находятся в начале четвёртой волны пандемии

США находятся в начале четвёртой волны пандемии коронавируса, — об этом, как сообщает Slate, заявил американский эпидемиолог Майкл Остерхолм. При этом, по его словам, в ближайшие несколько недель всплеск случаев произойдёт по всему миру.
Ведущий эпидемиолог Майкл Остерхолм, консультировавший президента США Джо Байдена по поводу пандемии COVID-19, заявил, что страна находится «в начале» четвёртой волны коронавируса, пишет Slate.
Остерхольм — директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. По его словам, ситуация с пандемий в мире сравнима с «ураганом пятой категории», и в следующие несколько недель всплеск случаев будет наблюдаться по всей планете.
При этом он добавил, что в скором времени американцы также осознают реальное положение дел.
«Что касается США, мы находимся только в начале этой волны, — заявил Остерхольм в интервью NBC. — Мы ещё даже не начали её наблюдать».
Как отмечается в статье, предыдущие всплески заболеваемости происходили в США по схожей схеме, и теперь ситуация, похоже, повторяется.
«Я думаю, что мы находимся в том цикле, когда на Верхнем Среднем Западе только сейчас начинается четвёртая волна», — подчеркнул эпидемиолог.
Когда на днях Мичиган сообщил о 8400 новых случаях заболевания, то это, по словам Остерхольма, «стало тревожным сигналом для всех», особенно из-за растущего числа тяжёлых случаев среди людей в возрасте от 30 до 50 лет.
Остерхольм подверг критике то, как жители Соединённых Штатов, по всей видимости, игнорируют риски, связанные с новыми, более заразными вариантами вируса. Такое отсутствие озабоченности, по крайней мере, частично связано с тем, что руководство США не настаивает на серьёзном отношении американцев к угрозе.
Между тем, как указывается в статье, другие специалисты настроены более оптимистично и считают, что четвёртой волны удастся избежать благодаря массовой вакцинации.
«Есть уже где-то около 200 миллионов американцев, которые обладают определённым уровнем иммунитета, — заявил в интервью CBS News бывший глава Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб. — Я думаю, что у населения достаточно иммунитета, чтобы не было настоящей четвёртой волны заражений».
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