Die Welt: большинство немцев не верят в обещание Меркель предоставить всем желающим вакцины к сентябрю

62% немцев не верят в то, что Ангела Меркель сдержит обещание, согласно которому, к сентябрю 2021 года каждый желающий взрослый немец сможет привиться вакциной, пишет Die Welt, ссылаясь на результаты опроса YouGov. Также отмечается, что за последнее время снизилась готовность населения к вакцинации: на данный момент привиться готовы 57% немцев.
Почти две трети немцев не верят в то, что федеральное правительство Германии сдержит своё обещание — предоставить вакцину для всех желающих к 21 сентября, пишет Die Welt, ссылаясь на опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения YouGov.
Согласно опросу, лишь 23% респондентов верят в то, что все желающие смогут привиться к 21 сентября: 62% опрошенных не верят в соблюдение обещания, а ещё 15% не дали никакого ответа.
Издание напоминает, что Ангела Меркель не раз заявляла, что к 21 сентября 2021 года все взрослые немцы, желающие привиться, будут иметь такую возможность. Как отмечает Die Welt, вера в это обещание сильно снизилась за два последних месяца. Ещё в феврале доля сомневающихся в заявлениях правительства составляла 57%.
Кроме того, скепсис возрастает и среди сторонников Меркель, пишет Die Welt. 53% избирателей партии ХДС не верят в то, что вакцина будет доступна для всех желающих к концу лета. Среди сторонников других немецких партий, доверие к обещанию Меркель ещё ниже.
Как отмечает издание, Германия отстаёт по темпам вакцинации от таких стран, как США и Великобритания. Кроме того, согласно данным YouGov, готовность немецкого населения к вакцинации снизилась в сравнении с началом года. На данный момент готовность привиться от коронавируса выражают 57% опрошенных.
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