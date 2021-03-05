ARD: рейтинг одобрения правительства Германии упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения федерального правительства Германии бьёт антирекорды: его работой удовлетворены лишь 50% немцев, сообщает ARD. Три четверти респондентов не удовлетворены закупкой вакцин и организацией прививочной кампании. Кроме того, подавляющее большинство жителей ФРГ выступает за полное или частичное снятие действующих ограничений.

Локдаун продлевается до конца марта, однако возможно постепенное снятие ограничений. Это решение саммита правительства и премьер-министров федеральных земель, похоже, отвечает интересам граждан, несмотря на то что почти половина граждан Германии (47%) считает действующие меры соразмерными, а ещё 20% выступают за их ужесточение. Подавляющее большинство (67%) по-прежнему уверено, что нынешние меры являются подходящими или недостаточными, сообщает ARD.

По результатам опроса ARD, всё больше граждан настроено в отношении действующих мер критически: доля опрошенных, считающих, что меры зашли слишком далеко, возросла с 22% в начале февраля и 27% в середине февраля до 30% в начале марта. Недовольны ограничениями, прежде всего, сторонники «Альтернативы для Германии» (70%), часть сторонников Свободной демократической партии (51%) и электорат других партий (58%).

Несмотря на то что большинство принимает действующие меры, многие респонденты хотели бы некоторых послаблений в будущем: чуть больше половины (53%) поддерживает частичное снятие ограничений. Каждый десятый (10%) выступает за полную отмену. Треть немцев (34%) высказались за строгое соблюдение действующих мер.

82% опрошенных одобряют полное или частичное снятие ограничений с розничной торговли, 80% выступают за полное или частичное открытие ресторанов. К кинотеатрам, музеям и театрам граждане относятся несколько строже: послабления поддерживают 68% респондентов, 32% хотели бы придерживаться действующих мер. Аналогичная картина наблюдается и в отношении фитнес-студий и спортивных сооружений: их открытия ожидают 65%.

Большинство респондентов относится к конкретным действиям правительства по борьбе с пандемией критически. Около трёх четвертей немцев мало удовлетворены или совсем не удовлетворены закупкой вакцины (74%) и организацией прививочной кампании (73%). 67% выразили недовольство организацией работы школ и детских садов во время локдауна, 69% — помощью, предоставляемой государством предприятиям и самозанятым. Две трети недовольны обеспечением и применением экспресс-тестов (66%). Примерно столько же граждан не удовлетворены тем, как политики оправдывают и объясняют свои решения (65%).

Работой федерального правительства в данный момент удовлетворены лишь 50% по сравнению с 55% в прошлом месяце. Это худшее значение с момента начала пандемии в прошлом году. Правительство поддерживают сторонники ХДС/ХСС (82%) и Социал-демократической партии (60%). Половина сторонников зелёных одобряет работу правительства (51%). В рядах Левой партии (39%), Свободной демократической партии (34%), и «Альтернативы для Германии» (7%) преобладает критика.