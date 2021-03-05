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ARD: рейтинг одобрения правительства Германии упал до рекордно низкого уровня

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Рейтинг одобрения федерального правительства Германии бьёт антирекорды: его работой удовлетворены лишь 50% немцев, сообщает ARD. Три четверти респондентов не удовлетворены закупкой вакцин и организацией прививочной кампании. Кроме того, подавляющее большинство жителей ФРГ выступает за полное или частичное снятие действующих ограничений.
ARD: рейтинг одобрения правительства Германии упал до рекордно низкого уровня
Reuters

Локдаун продлевается до конца марта, однако возможно постепенное снятие ограничений. Это решение саммита правительства и премьер-министров федеральных земель, похоже, отвечает интересам граждан, несмотря на то что почти половина граждан Германии (47%) считает действующие меры соразмерными, а ещё 20% выступают за их ужесточение. Подавляющее большинство (67%) по-прежнему уверено, что нынешние меры являются подходящими или недостаточными, сообщает ARD.

По результатам опроса ARD, всё больше граждан настроено в отношении действующих мер критически: доля опрошенных, считающих, что меры зашли слишком далеко, возросла с 22% в начале февраля и 27% в середине февраля до 30% в начале марта. Недовольны ограничениями, прежде всего, сторонники «Альтернативы для Германии» (70%), часть сторонников Свободной демократической партии (51%) и электорат других партий (58%).
 
Несмотря на то что большинство принимает действующие меры, многие респонденты хотели бы некоторых послаблений в будущем: чуть больше половины (53%) поддерживает частичное снятие ограничений. Каждый десятый (10%) выступает за полную отмену. Треть немцев (34%) высказались за строгое соблюдение действующих мер.
 
82% опрошенных одобряют полное или частичное снятие ограничений с розничной торговли, 80% выступают за полное или частичное открытие ресторанов. К кинотеатрам, музеям и театрам граждане относятся несколько строже: послабления поддерживают 68% респондентов, 32% хотели бы придерживаться действующих мер. Аналогичная картина наблюдается и в отношении фитнес-студий и спортивных сооружений: их открытия ожидают 65%.
 
Большинство респондентов относится к конкретным действиям правительства по борьбе с пандемией критически. Около трёх четвертей немцев мало удовлетворены или совсем не удовлетворены закупкой вакцины (74%) и организацией прививочной кампании (73%). 67% выразили недовольство организацией работы школ и детских садов во время локдауна, 69% — помощью, предоставляемой государством предприятиям и самозанятым. Две трети недовольны обеспечением и применением экспресс-тестов (66%). Примерно столько же граждан не удовлетворены тем, как политики оправдывают и объясняют свои решения (65%).
 
Работой федерального правительства в данный момент удовлетворены лишь 50% по сравнению с 55% в прошлом месяце. Это худшее значение с момента начала пандемии в прошлом году. Правительство поддерживают сторонники ХДС/ХСС (82%) и Социал-демократической партии (60%). Половина сторонников зелёных одобряет работу правительства (51%). В рядах Левой партии (39%), Свободной демократической партии (34%), и «Альтернативы для Германии» (7%) преобладает критика.
 
Работа канцлера Ангелы Меркель по-прежнему оценивается положительно, однако рейтинг одобрения упал до самого низкого уровня с апреля прошлого года — 64%. Министр здравоохранения Йенс Шпан с 39% достиг рекордно низкого уровня популярности среди населения с ноября 2019 года — его рейтинг опустился на 12 пунктов по сравнению с прошлым месяцем, передаёт ARD.
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