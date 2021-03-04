Der Standard: Меркель хочет продлить карантин до конца марта, но немцы уже сыты им по горло

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует согласовать с властями регионов продление всеобщего карантина до 28 марта, пишет Der Standard. Однако принять это решение будет непросто, учитывая, что среди глав федеральных земель, отмечающих усталость населения от карантина, всё активнее звучат призывы к смягчению ограничений.

На предстоящей встрече с главами регионов канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена продлить карантин в стране до 28 марта, сообщает Der Standard. Однако, как отмечает издание, Меркель попадает под значительное давление, учитывая всё более активные призывы к смягчению ограничений.

«Население уже сыто по горло», — высказались главы федеральных земель Мекленбург — Передняя Померания и Гессен, комментируя отношение людей к карантинным мерам. Der Standard напоминает, что в Германии по-прежнему действует повсеместный жёсткий карантин. Людям разрешено лишь совершать покупки в магазинах: непродуктовые магазины, музеи и школы закрыты. С минувшего понедельника разрешили открыться парикмахерским.

Как пишет издание, Ангела Меркель считает нынешний уровень заражаемости в Германии недостаточно низким и планирует согласовать продление всеобщего карантина с главами федеральных земель, однако ей придётся столкнуться с сопротивлением, поскольку фракция сторонников смягчений становится всё сильнее.

При этом издание отмечает, что Меркель, возможно, согласится на ряд смягчений ещё до 28 марта, поскольку в её официальном предложении о продлении карантина говорится об осознании важности плановых перспектив для граждан и бизнеса. К примеру, возможно преждевременное открытие книжных, цветочных и садовых магазинов.

Смягчение карантина будет сопровождаться новой концепцией тестирования на коронавирус, сообщает Der Standard. Согласно Минздраву ФРГ, у граждан Германии должна быть возможность два раза в неделю делать бесплатные тесты в аптеках и специальных тестовых центрах. Кроме того, уже в этом марте в ФРГ станут доступны наборы для самостоятельных тестов.