Die Welt: пандемия породила во многих немцах страх за своё финансовое будущее

Из-за всеобщего карантина, сопровождающегося экономическими потерями, многие немцы беспокоятся за своё финансовое будущее, пишет Die Welt. Согласно опросу справочного бюро Schufa, 39% молодого поколения Германии опасаются, что не смогут выплачивать кредиты на нынешних условиях. Сильно беспокойство за финансовое будущее выражают также семьи с низким уровнем дохода, вынужденные всё чаще обращаться к своим сбережениям.

Карантин в Германии длится уже четыре месяца, пишет Die Welt: для многих он связан со всё большими финансовыми издержками. Закрываются предприятия, разрываются контракты, сотрудников переводят на неполную занятость.

Согласно опросу, проведённому справочным бюро Schufa, 28% потребителей считают, что в последующие полгода им придётся скорректировать свои кредитные обязательства. Среди молодёжи эта доля составляет 39%: многие опасаются, что им придётся менять условия кредитов или же просить отсрочки погашения. Однако, как отмечает издание, сделать это в нынешнем году будет не так просто. Мораторий, позволявший менять ставки по кредитам, действовал с апреля по июнь 2020 года: кроме того, он был действителен только для лиц, попавших в финансовые трудности из-за пандемии. Некоторые банки также пообещали помощь своим клиентам, испытывающим сложности в выплатах своих кредитов из-за коронавирусного кризиса. Тем не менее, согласно опросу Schufa, домохозяйства с низким уровнем дохода испытывают серьёзное беспокойство насчёт будущего, боятся финансовых потерь и вынуждены всё чаще обращаться к своим сбережениям.

Опрос Schufa показал, что среди молодого поколения доля тех, кто с беспокойством и даже со страхом смотрит в будущее, составляет 51%. Для семей с невысоким уровнем дохода эта доля составляет 64%. При этом согласно статистике, благосостояние большинства немецких домохозяйств в период пандемии не снизилось, отмечает Die Welt. Одной из причин этого стало то, что немцы стали меньше потреблять — к примеру, меньше тратить денег на одежду и бытовую технику. Кроме того, в условиях карантина естественно сократились траты на путешествия, походы в рестораны и тому подобное. Благодаря этому, ожидается, что многие домохозяйства выйдут из кризиса даже в более уверенном финансовом положении, чем в докризисные времена.

По мнению экономического эксперта Марко Атцбергера, после открытия экономики Германию ждёт потребительский бум. Это, в том числе, будет связано и с психологией, поскольку люди захотят вознаградить себя после долгого времени дисциплинированного соблюдения карантина.