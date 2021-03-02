France 2: в Германию теперь пускают только с отрицательным ПЦР-тестом — жители приграничных зон недовольны

Берлин обязал всех въезжающих в страну предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, передаёт France 2. На границе с Францией жители обеих стран недовольны таким решением, которое нарушает привычный уклад жизни и создаёт проблемы тем, кто работает в соседнем государстве.

Показывать удостоверение, чтобы пересечь границу, — вот что ожидает всех без исключения жителей Мозеля начиная с ночи понедельника. Чтобы проехать в Германию, им придётся предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный менее 48 часов назад. В приграничном городе Форбак мнения жителей по поводу этой меры разделились.

ЖИТЕЛЬ ФОРБАКА: Надо было так сделать раньше, но ладно. Я не уверен, что это сработает, но нужно всё попробовать.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ФОРБАКА: Действительно, необходим контроль в любом случае, это точно. Но есть другие способы.

Такое решение особенно затронет 16 тысяч жителей, которые работают за границей, как Селин Дилек. Новая мера перевернула вверх дном весь её распорядок дня.

СЕЛИН ДИЛЕК, работает за границей: Возможно, у меня не будет хватать времени, чтобы сходить в лабораторию (сдать тест. — ИноТВ), потому что, когда я ухожу с работы, лаборатория уже закрыта. Так что… Это сложно. Придётся поговорить с моим начальником.

Такое радикальное решение обусловлено тем, что в Мозеле теперь насчитывают 60 процентов случаев заражения южноафриканским вариантом вируса. По другую сторону границы немцы настроены скептически.

ЖИТЕЛЬНИЦА СААРБРЮККЕНА: Я не понимаю. Это плохая идея для жизни немцев и французов.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СААРБРЮККЕНА: Мы — приграничный регион, это та вещь, которая нас определяет, и она хорошо работает.

По мнению депутата от Мозеля, правительство Германии зашло слишком далеко.

КРИСТОФ АРЕНД, депутат Мозеля от партии «Вперёд, Республика!»: Сегодня вечером я очень рассержен и очень разочарован, потому что спустя десять дней напряжённых переговоров, уступок, усилий со стороны жителей Берлин не принял их во внимание.

Только среди тех, кто работает за границей, каждую неделю будут делать около 50 тысяч тестов.

ТОМА СОТТО, ведущий выпуска новостей: И как я вам говорил в анонсе, принятое нашими немецкими соседями решение создало небольшое напряжение между Парижем и Берлином. Добрый вечер, Александр Перу. Вы на прямой линии из Министерства иностранных дел в Париже. Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон только что повысил тон. Расскажите нам, по каким вопросам Франция и Германия спорили друг с другом и по каким в итоге смогли договориться.

АЛЕКСАНДР ПЕРУ, репортёр на прямой линии у стен МИД: Тома, кажется, что основные проблемные вопросы касались условий прохождения тестов, которые с понедельника станут обязательными для прохождения границы с Германией в Мозеле. Германия хотела требовать тесты ПЦР, сделанные не более 48 часов назад, однако Франция в итоге смогла смягчить эту позицию, потому что в итоге будут требовать тесты ПЦР или на антитела, сделанные не более 48 часов назад. Другая победа Франции касается пунктов контроля, потому что, в отличие от Чешской Республики и Австрии, на границе (с Францией. — ИноТВ) не будет стационарных пунктов контроля. Таким образом Франция, похоже, сегодня смогла добиться своего рода «особого режима» со своими немецкими соседями.

ТОМА СОТТО: Спасибо вам, Александр Перу.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2021 года.