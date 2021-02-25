Euronews: ЕС пока не может взять эпидемию под контроль

Остановить распространение коронавирусной инфекции в странах Евросоюза до сих пор не удаётся. Во Франции зафиксировано рекордное с ноября прошлого года число заражений за сутки. Власти озабочены нехваткой мест в больницах на севере страны и вновь вводят комендантский час. В Швеции и других странах также ужесточают ограничения. По оценкам экспертов, кампания вакцинации в ЕС идёт недостаточно быстро, чтобы помочь существенно уменьшить рост заражений, передаёт Euronews.

Число новых случаев выявленных заражений во Франции составило более 31,5 тысячи. Это стало, как отмечают соответствующие ведомства, самым высоким показателем с ноября. В Париже не скрывают озабоченности состоянием дел в системе стационаров, находящихся на Ривьере и на севере страны.



Дюнкерк, вслед за городами Лазурного берега, попал под усиление ограничений. Они начнут действовать в ближайшие выходные. С полуночи субботы и до шести утра понедельника жителям будет запрещено покидать дома — если только выход не связан, как подчёркивается, с «обязательствами императивного толка».



ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Речь идёт не только о самом Дюнкерке, но и обо всей его агломерации. Локдаун продолжится в течение субботы и воскресенья. Разумеется, исключения из правил те же, что были и прежде: покупки предметов и товаров первой необходимости, проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Все торговые точки, кроме продуктовых, будут закрыты. Динамика заражений в стране не снижается — это касается и всей Европы в целом.



В Швеции правительство королевства также ввело ограничения: с грядущего понедельника общепит будет закрываться в 20:30, вводится лимит на число покупателей в магазинах и на тех, кто занимается спортом в фитнес-клубах. Глава кабмина предупредил, что при ухудшении ситуации власти готовы остановить функционирование и других сфер общественной жизни.



Накануне Германия, несмотря на критику Еврокомиссии, продлила ограничения на границе до 3 марта. Кампания вакцинации, как отмечают наблюдатели, идёт недостаточно быстро, чтобы существенно уменьшить рост заражений.



ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Вирус не сдаётся. Но в то же время у нас появляются и новые возможности, и новые ресурсы для того, чтобы ставить ему преграды. Одна из них — набор для теста, который осуществляется в домашних условиях. Продажа тестов начнётся в ближайшие дни.



В пятницу экспертный совет американского регулятора проведёт совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения вакцины от Johnson & Johnson в качестве средства для экстренного использования против коронавируса. Третья фаза испытаний препарата подтвердила его эффективность и безопасность.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.