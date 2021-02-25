Euronews: ЕС пока не может взять эпидемию под контроль
Число новых случаев выявленных заражений во Франции составило более 31,5 тысячи. Это стало, как отмечают соответствующие ведомства, самым высоким показателем с ноября. В Париже не скрывают озабоченности состоянием дел в системе стационаров, находящихся на Ривьере и на севере страны.
Дюнкерк, вслед за городами Лазурного берега, попал под усиление ограничений. Они начнут действовать в ближайшие выходные. С полуночи субботы и до шести утра понедельника жителям будет запрещено покидать дома — если только выход не связан, как подчёркивается, с «обязательствами императивного толка».
ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Речь идёт не только о самом Дюнкерке, но и обо всей его агломерации. Локдаун продолжится в течение субботы и воскресенья. Разумеется, исключения из правил те же, что были и прежде: покупки предметов и товаров первой необходимости, проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Все торговые точки, кроме продуктовых, будут закрыты. Динамика заражений в стране не снижается — это касается и всей Европы в целом.
В Швеции правительство королевства также ввело ограничения: с грядущего понедельника общепит будет закрываться в 20:30, вводится лимит на число покупателей в магазинах и на тех, кто занимается спортом в фитнес-клубах. Глава кабмина предупредил, что при ухудшении ситуации власти готовы остановить функционирование и других сфер общественной жизни.
Накануне Германия, несмотря на критику Еврокомиссии, продлила ограничения на границе до 3 марта. Кампания вакцинации, как отмечают наблюдатели, идёт недостаточно быстро, чтобы существенно уменьшить рост заражений.
ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Вирус не сдаётся. Но в то же время у нас появляются и новые возможности, и новые ресурсы для того, чтобы ставить ему преграды. Одна из них — набор для теста, который осуществляется в домашних условиях. Продажа тестов начнётся в ближайшие дни.
В пятницу экспертный совет американского регулятора проведёт совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения вакцины от Johnson & Johnson в качестве средства для экстренного использования против коронавируса. Третья фаза испытаний препарата подтвердила его эффективность и безопасность.
Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.
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