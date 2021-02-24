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NTD: пережившая всплеск смертности Португалия не спешит отменять карантин
После рождественских праздников в Португалии на протяжении нескольких недель фиксировались рекордные показатели заболеваемости и смертности от COVID-19. И хотя сейчас статистика заметно улучшилась, однако власти не спешат отменять карантинные меры. Такой осторожный подход поддерживают и местные жители, которые уже испытали на себе тяжёлые последствия поспешного снятия карантина, передаёт NTD.

Кошмар эпидемии COVID-19 в Португалии постепенно отступает. В январе в стране фиксировали рекордные уровни смертности и заболеваемости, теперь числа значительно сократились.

Жители Лиссабона вздыхают с облегчением. Но большинство считает, что полностью расслабляться ещё рано.

ПРОХОЖАЯ: Смотрю на это с небольшим оптимизмом. Но нельзя думать, что всё уже хорошо — люди всё равно должны сохранять осторожность! А ещё локдаун нужно немного продлить, чтобы мы избавились от этой напасти раз и навсегда. 

ПРОХОЖИЙ: Я не поддерживаю снятие локдауна. Поскольку, хотя цифры и идут вниз, его нужно продолжать — в Новый год и на Рождество показатели были маленькими, а потом мы все увидели, что произошло... 

Португалия с населением всего в 10 миллионов человек в январе вела одну из самых ожесточённых в мире битв с эпидемией. Несколько недель там фиксировали самый высокий в мире недельный уровень заболеваемости и смертности в пересчёте на душу населения — в сутки там выявляли до 16 тысяч новых заболевших. Теперь же их не более тысячи.

Умирало более 300 человек в день, теперь — менее сотни. При этом количество пациентов с COVID-19 в больницах по-прежнему в два раза выше числа, которое нужно, чтобы начать ослаблять карантинные меры. 

Локдаун ввели в стране 15 января. Закрыты магазины с не критически важными товарами и школы. Сотрудников, где возможно, перевели на удалённую работу. Карантин продлится по меньшей мере до конца марта. 

Эксперты опасаются, что ослабление локдауна может привести к росту числа заражений британским штаммом вируса. Он считается более заразным, и сейчас на него приходится около половины всех случаев в Соединённом Королевстве. 

Положение Португалии побудило несколько европейских стран предложить помощь. Так, на помощь прибыли медики из Германии. 

МАРТИН НЕЙ, посол Германии в Португалии: Это дорогая инициатива. Но когда дело доходит до европейской солидарности, цена не важна — важно то, что для помощи тяжелобольным пациентам не хватает персонала. Мы обещали приехать тремя командами на девять недель, и мы выполним это обещание. 

В целом в Португалии выявили почти 800 тысяч заболевших коронавирусом. Около 16 тысяч скончались. 

Дата выхода в эфир 24 февраля 2021 года. 

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