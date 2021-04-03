Bild: 67% немцев поддерживают жёсткий карантин

Большинство населения Германии выступает за ужесточение карантинных мер, пишет Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Infratest dimap. Лишь 24% респондентов заявили, что текущий карантин в ФРГ излишне жёсткий. Кроме того, 79% опрошенных считают, что правительство Германии плохо справляется с пандемией.
В ряде немецких регионов уже введены временные ограничения на выход из дома на фоне растущих случаев заражения коронавирусом, пишет Bild. Такие меры являются оправданными или излишне жёсткими? Согласно результатам недавнего опроса, большинство немцев поддерживает ужесточение карантина, отмечает издание.
Как пишет Bild, 67% респондентов, принявших участие в опросе берлинского института исследования общественного мнения Infratest dimap, высказались в пользу ужесточения карантинных мер, поддерживаемых немецкими врачами интенсивной терапии. Издание напоминает, что, по мнению врачей, общественная жизнь в Германии должна быть приостановлена на две-три недели, чтобы предотвратить перегрузку больниц.
При этом 48% опрошенных считают, что нынешние меры недостаточны: ещё в середине марта такого мнения придерживалось на 16% граждан меньше. Лишь 24% респондентов заявили о том, что нынешний карантин излишне жёсткий, сообщает Bild.
Что касается оценки работы правительства в отношении пандемии, то 79% респондентов считает, что федеральное правительство и регионы плохо справляются с этой задачей. Как отмечает издание, в начале февраля аналогичный показатель составлял 56%. Антикризисный курс правительства поддержали лишь 19% опрошенных. Основной причиной столь низкой поддержки стала не самая быстрая кампания по вакцинации населения, пишет Bild.
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