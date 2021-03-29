ARD: Меркель объявила о «новой пандемии» в Германии и потребовала действий от регионов

На фоне нового прироста заболеваемости коронавирусом Ангела Меркель призвала федеральные земли Германии «быстро и эффективно» претворять в жизнь общие решения и «преломить третью волну», пишет ARD. По её словам, некоторые регионы не осознают, что в Германии началась «новая пандемия», и питают иллюзии относительно опасности мутаций коронавируса. Канцлер намекнула, что в случае бездействия землям грозит вмешательство федерального центра.

Ангела Меркель уверена: в нынешней ситуации с коронавирусом регионы должны «быстро и эффективно» претворять в жизнь решения, принятые ими совместно с федеральным правительством. «Мы должны преломить третью волну», — заявила она в интервью ARD. По её словам, некоторые федеральные земли, по-видимому, не осознают серьёзности ситуации. Вероятно, некоторые всё ещё питают иллюзии относительно пандемии и опасности мутаций коронавируса, пишет ARD.

Канцлер подчеркнула, что тесты на коронавирус играют важную роль, но само по себе тестирование не поможет. Возможно, не все в достаточной степени осознали, что в Германии началась «новая пандемия»: новый вариант вируса более агрессивен, заразен и летален.

Относительно так называемого «стоп-крана», который федеральные земли должны задействовать, если число заражений на 100 тыс населения в течение недели превысит 100, Меркель отметила, что «ряд федеральных земель очень широко толкуют» общее решение, что «не наполняет её радостью». К ним относится и Северный Рейн — Вестфалия, где во главе правительства стоит новый председатель ХДС Армин Лашет.

Меркель раскритиковала и борьбу с вирусом в Сааре, где после пасхальных праздников ограничения будут полностью сняты. Она подчеркнула, что показатели заболеваемости в этой земле нестабильны, «поэтому сейчас не время строить такие планы».

Как утверждает ARD, канцлер считается сторонницей строгих ограничений в связи с коронавирусом. Однако она зависит от премьер-министров федеральных земель, потому что только они принимают решение о реализации мер. Они могут действовать единообразно — или нет.

Основными мерами борьбы с коронавирусом она назвала режим самоизоляции и социальное дистанцирование, перевод части сотрудников на удалённый режим работы и всеобъемлющую стратегию тестирования на коронавирус в школах и на предприятиях.

В настоящее время она не удовлетворена борьбой с коронавирусом на предприятиях. В течение нескольких дней она будет анализировать их работу — и если её мнение не изменится, она подумает о том, чтобы скорректировать правила безопасности и гигиены труда.

В данный момент Меркель не видит необходимости в проведении дополнительной конференции с премьер-министрами федеральных земель, о чём просил, в частности, премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман: «Нам не нужна конференция правительства и премьер-министров, нам требуются действия федеральных земель».

Встречу с премьер-министрами земель в минувший понедельник, по итогам которой было принято решение о «пасхальном суперлокдауне», она назвала «важным событием». По её словам, одной конференции раз в четыре недели недостаточно, «так продолжаться не может». Этой точки зрения, безусловно, придерживаются и многие премьер-министры. «Федеральное правительство и главы федеральных земель нуждаются друг в друге, — заявила Меркель. — Мы ничего не можем решить друг без друга, но необходимо ещё раз подумать о путях взаимодействия».

Канцлер дала понять, что федерация начнёт действовать, если земли не предпримут необходимых мер. Если этого не произойдёт «в самое ближайшее время», ей придётся подумать о едином регулировании для всей федерации: «В этом состоит моя должностная клятва, моё обязательство». Один из способов – «ещё раз взяться за закон о защите населения от инфекционных болезней и сказать совершенно конкретно, что должно происходить и в каком случае».

В среду Меркель отменила вызвавшее споры решение о пасхальном локдауне и извинилась перед всеми гражданами. Она подчеркнула, что это исключительно её ошибка, и, таким образом, защитила премьер-министров, которые приняли это решение вместе с канцлером, сообщает ARD.