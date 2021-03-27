N-TV: в ФРГ предупредили, что третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже первых двух

Уже есть чёткие сигналы того, что третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже первых двух, пишет N-TV, ссылаясь на заявление главы института Роберта Коха Лотара Вилера. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпанн заявил, что если число случаев коронавируса в стране продолжит расти, то в апреле немецкое здравоохранение может оказаться на грани своих возможностей.
На фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом в Германии, глава минздрава ФРГ Йенс Шпанн предупредил о возможном перегрузе немецкой системы здравоохранения, пишет N-TV. По словам Шпанна, если такой рост сохранится и дальше, то в апреле система здравоохранения достигнет своего предела.
В связи с этим, Шпанн призвал население Германии к ограничению контактов и соблюдению мер предосторожности. Президент института Роберта Коха Лотар Вилер также обрисовал мрачную картину, сообщает издание. В ходе совместной конференции со Шпанном он заявил, что есть чёткие сигналы того, что «третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже, чем первые две».
По словам Вилера, одной только вакцинацией не удастся сдержать распространение инфекций. На предстоящих пасхальных каникулах глава института Роберта Коха предложил ограничиться семейными встречами и воздержаться от путешествий, как за границу, так и внутри страны. Вилер подчеркнул, что если не принять контрмер, то последствия могут оказаться очень тяжёлыми.
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