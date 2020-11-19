Bild: глава Минздрава ФРГ исключил обязательную вакцинацию

Прививка вакциной от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер, пообещал глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн. Как пишет Bild, Шпанн также заявил, что пандемия является «событием столетия», и подчеркнул, что ущерб от неё неизбежен.
Во время вчерашнего заседания бундестага, в ходе которого депутаты обсуждали закон о защите от инфекций, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпанн повторил своё обещание, пишет Bild.
«Я даю вам слово: во время этой пандемии обязательной вакцинации не будет», — приводит издание слова Шпанна. Политик также обратился к депутатам от партии АдГ, призвав их перестать «утверждать обратное».
Кроме того, Шпанн подчеркнул, что разработка вакцины произошла в кратчайшие за всю историю сроки. «Я горжусь тем, что первая вакцина, показавшая свою эффективность, разработана в Германии», — заявил министр. Bild напоминает, что ещё в минувшем октябре Шпанн говорил о том, что вакцинация будет носить не обязательный, а добровольный характер.
Шпанн назвал пандемию «событием столетия», отмечает издание. Он также отметил, что ущерб от неё неизбежен, вне зависимости от того, вмешивается государство или нет: поэтому необходимо найти верный баланс между ущербом для экономики и ущербом для общественного здоровья.
Издание также отмечает, что начало речи Шпанна было отмечено небольшой акцией со стороны ряда депутатов партии АдГ: они подняли вверх белые плакаты, на которых было написано слово «Конституция» — с чёрной, траурной лентой и датой «18.11.2020».
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