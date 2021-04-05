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Das Erste: Папа Римский осудил «скандальное» наращивание вооружений на фоне пандемии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вторая Пасха в Риме проходит под знаком пандемии — без паломников и при строгом соблюдении правил гигиены, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Прежде чем произнести традиционную молитву «к городу и к миру», Папа Франциск обратился со словами поддержки ко всем, кто страдает от последствий пандемии коронавируса, а также осудил «скандальное» наращивание вооружений и продолжение военных конфликтов в такие тяжёлые для всех времена.

Папа Франциск провёл в Риме праздничную пасхальную мессу. В заключение глава католической церкви произнёс молитву Urbi et orbi, «к городу и к миру». Торжества снова проходили в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Прийти на службу в собор Святого Петра могли около двухсот человек. При этом действовали строгие правила гигиены. Площадь Святого Петра пустует, как и в прошлом году.

В этом году Пасха снова проходит без паломников. Там, где обычно праздник Пасхи встречали в церквях тысячи людей — зияющая пустота. Даже пасхальная месса проходит практически без паствы. В своём пасхальном послании Папа Франциск сегодня хотел приободрить всех, кто страдает от последствий пандемии. Весть о воскресении Христовом должна дать им надежду.

ПАПА ФРАНЦИСК: пандемия всё ещё идёт полным ходом. Социальный и экономический кризис очень тяжёл, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это скандально, вооружённые конфликты не заканчиваются, а военные арсеналы — укрепляются.

В своём пасхальном воззвании Папа Франциск говорит о многих нынешних конфликтах: в Йемене, Ливии, Мьянме, Израиле и Палестине, Сирии. Он требует больше международного сотрудничества, в том числе в борьбе с пандемией. Вакцины должны распределяться в мире по принципу солидарности.

Затем он произносит молитву Urbi et orbi, «к городу и к миру». Благословение Папа тоже даёт внутри собора Святого Петра, а не с балкона, как обычно, — вторая Пасха проходит под знаком пандемии.

Дата выхода в эфир 04 апреля 2021 года.

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Das Erste Германия Европа
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