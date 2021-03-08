SZ: голубь мира среди руин — Папа Римский посетил разрушенный террористами Мосул

Визит Папы Римского Франциска в Мосул, разрушенный в ходе боёв за освобождение от ИГ, стал «жестом солидарности» с живущими там христианами, пишет Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, немногие верующие решились вернуться в опустошённый город. Глава католической церкви помолился за «погибших представителей всех религий», призвал христиан к прощению и в качестве символа мира выпустил в небо белого голубя.

На церковной площади Хош-аль-Биаа в Мосуле стало понятно, почему Папа Римский Франциск настаивал на продолжении своей поездки по Ираку, несмотря на угрозы безопасности и коронавирус. Визит в частично разрушенный древний город является «жестом солидарности с христианами», живущими в Мосуле. Раньше город был историческим центром несторианского христианства: община насчитывала десятки тысяч человек, сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Здесь, в Мосуле, трагические последствия войны и боевых действий слишком очевидны», — отметил Папа Римский. Когда-то на площади стояли церкви четырёх христианских конфессий. Большинство церквей всё ещё находятся в руинах, и в них нельзя даже войти: прошло более трёх лет с момента освобождения города от боевиков Исламского государства*, но не все мины-ловушки и неразорвавшиеся снаряды были обезврежены. Это символизирует положение христиан в стране.

С тех пор в город вернулось около 50 христианских семей. До вторжения США в Ирак в 2003 году, по разным оценкам, в Месопотамии проживало от 800 тыс до 1,5 млн христиан. Сегодня 14 христианских конфессий, признанных государством, насчитывают от 200 тыс до 250 тыс верующих, отмечает издание.

Папе Франциску пришлось прилететь на вертолёте из Эрбила, столицы Иракского Курдистана, граничащей с провинцией Ниневия, куда бежало много христиан. Все остальные варианты были бы слишком опасны. Тысячи иракских солдат охраняют разрушенные улицы Мосула.

Ужасы времени, когда экстремисты контролировали город, оживают, когда несколько свидетелей, христиан и мусульман, рассказывают о преследованиях и их бегстве из города. Папа был встревожен «ужасным опытом». Нанесен «неизмеримый ущерб».

«Тем не менее сегодня мы подтверждаем нашу убеждённость в том, что братство сильнее братоубийства», — подчеркнул Франциск. Он стоял около деревянного креста, построенного из обугленных балок разрушенной ИГ церкви в сирийском городе Эль-Камышлы. После молитвы за «погибших представителей всех религий» Франциск взял в руки белого голубя мира и среди руин выпустил его в небо.

Одно из немногих мест на Ниневийской равнине, куда вернулась жизнь, стало следующей остановкой главы католической церкви — оно резко контрастировало с Мосулом. Тысячи людей на арабском языке приветствовали Франциска на улицах Каракоша. Папа несколько раз останавливал конвой, чтобы поприветствовать верующих.

Больше всего христиан вернулось в Каракош, где, как отмечает автор, христианам, в отличие от других когда-то преимущественно христианских мест, не угрожает захват земель из-за конфликтов с другими этническими или религиозными группами.

«Никогда не переставайте мечтать», — призвал Папа верующих в кафедральном соборе Непорочного Зачатия. По его словам, конечно, бывают моменты, когда вера может пошатнуться, это испытывали многие люди в самые мрачные дни войны. Папа был глубоко впечатлён историей одной христианки. Она потеряла сына в результате нападения ИГ в августе 2014 года и была изгнана из Каракоша. «Она сказала, что выжившие после терактов должны прощать», — подчеркнул Франциск. Это важно, чтобы оставаться христианином.

Папа прямо не называл ни преступников, ни жертв, говоря о «сестрах и братьях». Его поездка во многом была нацелена ​​на налаживание диалога между религиями. В субботу в городе Эн-Наджаф он встретился с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов.

Али аль-Систани стремится к мирному сосуществованию религий. Как сообщил Ватикан, Франциск поблагодарил аятоллу за то, что вместе с шиитской общиной он возвысил голос в защиту самых уязвимых и гонимых, подтвердив единство иракского народа. В заявлении аль-Систани говорилось, что христиане Ирака должны иметь возможность жить в условиях безопасности и обладать всеми гражданскими правами.

В воскресенье вечером перед возвращением в Рим Папа Франциск провёл мессу перед 10 тыс верующих в Эрбиле. В Иракском Курдистане десятки тысяч христиан нашли защиту от ИГ. Многие остаются здесь до сегодняшнего дня, потому что не чувствуют себя в безопасности в своих родных городах. Вопрос, сможет ли визит Папы изменить ситуацию, остаётся открытым, пишет Süddeutsche Zeitung.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



