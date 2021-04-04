CNN: власти США приостановили выпуск вакцины AstraZeneca после ошибки на производстве

Администрация Джо Байдена потребовала, чтобы шведско-британская компания AstraZeneca перенесла своё производство прививок от COVID-19 из Балтимора. Федеральное правительство пошло на эти меры, чтобы избежать новых ошибок на местном предприятии, где ранее были испорчены 15 млн. доз конкурирующей вакцины Johnson & Johnson, передаёт CNN.

Американские власти потребовали, чтобы AstraZeneca перенесла своё производство прививок от COVID-19 с завода в Балтиморе в другое место. Власти пошли на эти меры, чтобы избежать дальнейших казусов на предприятии, где ранее были испорчены 15 млн. доз вакцины Johnson & Johnson (J&J), передаёт CNN.

Завод Emergent BioSolutions в Балтиморе одновременно производил вакцины против коронавируса как американской, так и британо-шведской компании. Но в прошлом месяце из-за допущенного смешивания компонентов двух лекарственных препаратов партия вакцин от J&J не прошла контроль качества и была снята с производства, поясняет телеканал.

Представитель администрации Джо Байдена сообщил CNN, что федеральное правительство поручило J&J полностью взять на себя производство вакцины на этом заводе. При этом представители американской компании заверили, что ужесточает контроль над процессом.

По информации источника, Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло указ, согласно которому вакцина AstraZeneca отныне будет выпускаться на другом заводе. При этом собеседник телеканала не уточнил, куда именно планируется перенести производство.

AstraZeneca также подтвердили, что прекратят выпуск своей вакцины AZD1222 на заводе Emergent. По словам представителей британо-шведской компании, они планируют тесно сотрудничать с правительством США, чтобы найти альтернативное место производства.

Ни одна из испорченных вакцин J&J не была упакована или куда-либо отправлена. Все вакцины компании, используемая в США, была произведена на заводе в Нидерландах, подчёркивает CNN.

По словам телеканала, вакцина J&J сделана с использованием вируса простуды, называемого аденовирусом, который был генетически сконструирован для создания небольшой части шиповидного белка COVID, которую он использует для заражения клеток. Этот искусственный микроорганизм выращивают в больших чанах, называемых биореакторами.

В вакцине AstraZeneca также используется так называемый вирусный вектор — аденовирус, поражающий шимпанзе. Его аналогичным образом выращивают в биореакторах, утверждает CNN.

Правительственные чиновники подчеркнули, что выявление ошибки в Балтиморе свидетельствует об эффективности системы тщательной проверки и контроля качества на заводах по производству вакцин. Они добавили, что смешивание компонентов не является из ряда вон выходящим случаем.

Источник, знакомый с процессом производства вакцины Johnson & Johnson, сказал, что потеря 15 млн. доз не приведёт к серьёзным задержкам. В прошлом месяце компания выполнила поставленную задачу по поставкам препаратов в США и планирует выпустить 100 млн. доз к концу мая, заключает CNN.