Voici.fr
Депардье: Я готов умереть за Россию
Французский актер Жерар Депардье признался, что никогда не чувствовал себя французом, но за Россию готов умереть, потому что в этой стране живут сильные люди. При этом уйти из жизни он готов в любой момент, и суицидальные мысли иногда его посещают, заявил он в интервью.
Voici.fr: Мирей Матье не стыдится, что пела для Путина и Каддафи
В эфире французского телевидения Мирей Матье призналась в любви к России и ее народу, а также рассказала, почему на одном из ее концертов в Москве присутствовал ныне покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи. Как отмечает Voici.fr, с Россией певицу связывают особые отношения.