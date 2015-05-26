Депардье: Я готов умереть за Россию

Французский актер Жерар Депардье признался, что никогда не чувствовал себя французом, но за Россию готов умереть, потому что в этой стране живут сильные люди. При этом уйти из жизни он готов в любой момент, и суицидальные мысли иногда его посещают, заявил он в интервью.