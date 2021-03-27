Voici: «не снял рубашку» — врачи заметили, что французского премьера неправильно привили в прямом эфире

На прошлой неделе премьер-министр Франции Жан-Кастекс прошёл вакцинацию препаратом AstraZeneca в прямом эфире, чтобы восстановить репутацию этого бренда среди французов, сообщает Voici. Однако специалисты заметили, что глава правительства не снял рубашку перед уколом. Как передаёт издание, эта ошибка не позволила медработникам ввести препарат в нужный участок плеча и, вероятно, увеличила риск развития побочных эффектов. К счастью, сам премьер после прививки не жаловался на плохое самочувствие, передаёт журнал.

Несмотря на то, что французы с большим недоверием относятся к вакцине AstraZeneca, премьер-министр страны Жан Кастекс согласился привиться препаратом в прямом эфире, чтобы убедить самых больших скептиков, сообщает Voici. 19 марта глава правительства посетил военный госпиталь в Сен-Манде, чтобы сделать укол, но не снял рубашку, как это сделал ранее министр здравоохранения Оливье Веран.

Как отмечает издание, эта деталь очень позабавила интернет-пользователей, однако могла иметь серьёзные последствия. Утверждается, что это помешало медработникам сделать укол в нужном месте. Такое предположение, в частности, высказала газета Nice-Matin, с которой поделился своими опасениями читатель и бывший врач Доминик Дервье. Это мнение разделяет и заведующий отделением и глава Центра вакцинации университетского клинического центра в Ницце Пьер Марти. «Обнаружив в газете фотографию Жана Кастекса, я тоже был потрясён»,— сообщил он французским журналистам.

По мнению этого уважаемого врача, «необходимо делать прививку выше — в толщу дельтовидной мышцы», на уровне верхней части плеча. Как поясняет специалист, ниже этого участка мышечная масса менее толстая, и есть риск попасть в вену, а значит, вызвать тромбоз. Поэтому для правильной вакцинации необходимо, чтобы «руки были полностью обнажены, плечи полностью освобождены». Тот факт, что Кастекс не принял эту предосторожность, вероятно, увеличил его шансы получить серьёзный побочный эффект, отмечает журнал.

К счастью, как передаёт издание, Жан Кастекс не жаловался на боль с тех пор, как ему сделали укол. В четверг, 25 марта, он даже посетил больницу в Мелуне, чтобы быть в курсе ситуации. Это даёт наиболее встревоженным вакциной AstraZeneca повод успокоиться, полагает Voici.