France 24: крупнейшие стадионы Франции превратили в «вакцинодромы»

Чтобы увеличить темпы вакцинации, французское правительство решило устроить прививочные пункты, в том числе на крупнейших стадионах страны, сообщает France 24. В частности, на парижском «Стад де Франс» планируют вводить по 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 в неделю.

На стадионе «Стад де Франс» начинается матч нового вида. Чтобы подстегнуть темпы вакцинации, как минимум в ближайшие полгода каждую неделю здесь планируют вводить по десять тысяч доз вакцины от COVID-19.

АЛЕКСАНДРА БУТЕЛЬЕ, генеральный директор «Стад де Франс»: Вероятно, будет фаза наращивания темпов. 50 процентов доз вакцины в нашем распоряжении будут зарезервированы для жителей департамента Сан-Дени.

Мегацентры вакцинации стали главным принципом новой стратегии правительства, которое длительное время с неохотой относилось к идее создания вакцинодромов. До конца апреля 46 таких центров должны открыться во Франции. В среднем получается по два на каждый департамент. 15 уже работают.

В Лионе на стадионе «Жерлан» проводится массовая вакцинация с прошлого четверга. Стадион «Групама» будет открыт все выходные дни апреля и мая, там есть амбициозная цель — 10 тысяч вакцинаций за два дня. В прошедшие пасхальные выходные этой цели удалось добиться. Как и в большинстве других мест, вызвали на подмогу спасателей.

СПАСАТЕЛЬ: Нас обучали почти три часа. Мы смогли получить все протоколы, мы посмотрели видеоинформацию, могли потренироваться напрямую на манекенах.

С этой среды семь военных госпиталей из восьми, что есть во Франции, примут участие в вакцинации. Служба здравоохранения в армии поставила цель в 50 тысяч инъекций в неделю из доступных им доз.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.