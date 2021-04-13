CNN: в США призвали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Здравоохранительные власти США призвали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson, сообщает CNN. Причиной стало то, что у шести привившихся женщин обнаружили тромбы. Пока неясно, имеет ли вакцина прямое отношение к возникновению тромбов: расследование в этом отношении продолжается.

Итак, к концу этого часа я преподношу вам срочную новость с «вакцинного» фронта. Это очень важно, это новости из самих США. Здравоохранительные власти США призвали приостановить использование вакцины от коронавируса однократного употребления Johnson & Johnson. За более подробной информацией давайте напрямую обратимся к нашему главному корреспонденту по медицинским вопросам Санджаю Гупте. Санджай, что стоит за этой приостановкой?

САНДЖАЙ ГУПТА, главный корреспондент CNN по медицинским вопросам: Было установлено, что у шести женщин обнаружились проблемы со свёртыванием крови, которые, как кажется, связаны с этой вакциной. До конца это пока не установлено, всё ещё проводится расследование. Однако достаточным поводом для беспокойства является то, что у женщин образовались тромбы, известные как церебральный венозный тромбоз. Это, по сути, кровеносные сосуды в мозге, сосуды, которые откачивают кровь от мозга. Одна из женщин умерла, ещё одна находится в отделении интенсивной терапии. Как я уже сказал, по-прежнему проводится расследование, связано ли это непосредственно с вакциной. Вот в чём обеспокоенность.

То, что вы видите на экране, — это графическое изображение того, как выглядят кровеносные сосуды в мозге, они выкрашены в голубой цвет. Как вы понимаете, если кровь поставляется в мозг, то она должна и откачиваться оттуда. Это задача вен. Если эти вены блокируются, то мозг может начать опухать и даже кровоточить вблизи от этих сосудов. Я понимаю, что это слишком много информации, однако суть беспокойства состоит в этом — сейчас осуществляются попытки выяснить, почему с этими женщинами случилось подобное, находятся ли они в опасности и что делать дальше.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.