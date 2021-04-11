Guardian: поставки вакцин могут сорваться из-за нехватки контейнеров

Вакцинации на мировом уровне может помешать недостаток важных для производства компонентов, в том числе пластиковых одноразовых контейнеров, пишет The Guardian со ссылкой на директора компании Novavax, снабжающей Великобританию полностью британской вакциной. Если Novavax удалось решить проблемы с поставщиками благодаря правительственной рабочей группе, то многие компании в других странах уже столкнулись с сорванными сроками из-за слишком большого спроса на эти товары.

Поставки вакцин на мировом уровне находятся под угрозой срыва из-за недостатка контейнеров объемом в 2 тыс. литров, в которых выращивают клетки вакцин, сообщает The Guardian со ссылкой на главу компании Novavax, которая поставляет четверть всех доз в Соединённом Королевстве.

Как отмечает издание, Novavax является второй вакциной, полностью синтезированной и упакованной в Великобритании. Директор компании Стэн Эрк предупредил в интервью The Observer, что недостаток таких важных компонентов, как пластиковые контейнеры, стало значительной проблемой для поставок вакцин.

В то же время производители контейнеров заявили, что некоторым фармацевтическим фирмам приходится ждать год для получения стерильных одноразовых пластиковых контейнеров, которые используются для производства различных медикаментов, в том числе вакцин от коронавируса — Pfizer, Moderna и Novavax. При этом Эрк и его британские партнёры заверили, что у них достаточно компаний-поставщиков, чтобы избежать перебоев в поставках Novavax: вакцина ждёт одобрения от Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), однако в Тиссайде уже производят первую партию в 60 млн доз по заказу правительства.

Тем не менее Стэн Эрк отмечает, что существуют и другие проблемы. По его словам, клеткам вакцин необходима среда, где они должны расти, а контейнеров на 2 тыс. литров не хватает. Не хватает и фильтров для отсеивания. «Маленькие вещи имеют значение», — подчёркивает Эрк. Ранее в этом году на одном из 20 заводов компании закончились контейнеры, однако это не вызвало задержку в кампании по производству вакцин в Великобритании. Компании Novavax надеется избежать задержек и «вакцинного национализма» благодаря налаженной работе на четырёх континентов и в девяти странах.

Британские производители воздают должное правительственной рабочей группе по вакцинам, которая пока помогает решить проблемы с поставками, но предупреждают, что другие страны и поставщики могут столкнуться с подобной проблемой. Так, американская компания ABEC производит контейнеры для биореакторов на двух заводах в США и Ирландии. В прошлом году она поставила шесть контейнеров на 4 тыс. литров для производства вакцин в Индийском институте сыворотки. По словам вице-президента по поставкам Брейди Коула, клиенты жалуются на то, что сроки отодвигаются на «9, 10, даже 12 месяцев», хотя обычно для доставки контейнера достаточно 16 недель. Представитель ABEC отмечает, что «сейчас объём выпуска не в состоянии удовлетворить спрос», однако главной проблемой для компании остаётся доставка товара «в разумные сроки».

Как указывает The Guardian, правительство Соединённых Штатов запретило экспорт контейнеров, фильтров и других комплектующих, чтобы американцам досталось больше вакцин Pfizer. Генеральный директор Индийского института сыворотки Адар Пунавалла заявил, что такие ограничения, возможно, спровоцируют серьёзные проблемы с поставками.