Independent: «Трампцина» — экс-президент США предложил назвать вакцину от COVID-19 в свою честь

На закрытом ужине для спонсоров Республиканской партии Дональд Трамп напомнил о своих заслугах в борьбе с эпидемией коронавируса. Более того, по словам присутствующих на встрече журналистов, экс-глава Белого дома высказал мнение, что вакцину от COVID-19 следовало назвать «Трампцин», передаёт The Independent.

На приватном ужине для спонсоров Республиканской партии Дональд Трамп высказал мнение, что вакцину от COVID-19 следовало назвать в его честь. Во время длившейся час «бранной тирады» бывший президент США также устроил разгром своим бывшим соратникам, передаёт The Independent.

Сотни спонсоров Республиканской партии собрались на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы за закрытыми дверями обсудить будущее партии. Для проведения мероприятий Республиканского национального комитета (RNC) был забронирован отель Four Seasons в Палм-Бич, но экс-глава Белого дома, предположительно, согласился выступить с речью только при условии, что финансовую выгоду получит его компания, отмечает издание.

По словам присутствовавших на встрече журналистов, Трамп хвастал тем, как он справлялся с пандемией. Он похвалил губернаторов-республиканцев, которые поддерживали бизнес в своих штатах, и назвал бывшего главного медицинского советника доктора Энтони Фаучи «треплом».

Кроме того, согласно репортажам, бывший американский президент заявил, что вакцина от коронавируса должна была получить название «Трампцин». Примечательно, что при нём

в США действительно началась операцию Warp Speed, которая была призвана ускорить вакцинацию населения, обращает внимание The Independent.

По ходу выступления Трамп назвал лидера сенатских республиканцев Митча Макконнелла «тупым ублюдком» и выразил «разочарование» своим вице-президентом Майком Пенсом. По его словам, они должны были вмешаться и не принимать его поражение на выборах во время заседания конгресса 6 января.

По информации репортёров, экс-президент объявил победу Джо Байдена «бредом». Трамп также заверил участников вечера, что большинство демократов знают, что он выиграл на выборах, но никогда этого не признают.

Миллиардер не стал подробно обсуждать свои планы на будущее, а сосредоточился на годах своего пребывания у власти. Трамп выразил уверенность в том, что в 2024 году президентский пост займёт республиканец, но не сказал, будет ли он сам выставлять свою кандидатуру, заключает The Independent.