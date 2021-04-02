Daily Mail: Трамп посетовал на превращение США в коммунистическую страну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, США превращаются в коммунистическую страну с жёсткими правилами цензуры, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, таким образом бывший глава Белого дома отреагировал на недавнее решение компании Facebook удалить его интервью, размещённое на страничке его невестки Лары Трамп.
Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с кабельным каналом Real America's Voice предупредил о том, что Соединённые Штаты становятся «коммунистической страной» с жёсткими правилами цензуры, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, это заявление прозвучало после того, как Facebook заблокировал интервью, которое он дал своей невестке Ларе Трамп. Последняя разместила видео с его участием в этой соцсети на своей страничке.
«Никто никогда не думал, что в нашей стране произойдёт то, что сейчас происходит, — прокомментировал он сложившуюся ситуацию. — Это полная цензура. Вы делаете заявление по поводу выборов или медицинских проблем, или по поводу Хантера Байдена, и если им это не нравится, то они сходят с ума».
Трамп добавил, что отсутствие дебатов разочаровывает.
«Раньше вы делали заявление, они делали своё, была борьба, и вы выбирали победителя», — отметил бывший глава Белого дома.
По его словам, действия Facebook направлены на цензурирование свободы слова.
«Это коммунистическая страна, — подчеркнул он. — Раньше была борьба — теперь её нет. Они её убирают».
Как напоминает издание, бывшему президенту США закрыли доступ к большинству социальных сетей с января этого года, когда ИТ-компании сочли слишком высоким риск того, что после штурма Капитолия 6 января Трамп может спровоцировать дальнейшее насилие.
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