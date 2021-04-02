NTD: китайский дизайнер не ожидал такого спроса на «медитирующего Трампа»

Создатель скульптуры медитирующего Трампа Хун Цзиньши из китайской провинции Фуцзянь надеется, что бывший президент США воспримет эту фигурку с юмором и ему «станет спокойнее». Китайский дизайнер даже не ожидал, что его статуэтка станет настолько популярной и со всего мира посыпятся заказы. При этом цена фигурки большого размера достигает $3000, передаёт NTD.

Китайский дизайнер Хун Цзиньши из провинции Фуцзянь даже не надеялся, что его последнее творение станет настолько популярным. 43-летний мужчина создаёт мебель. Статую медитирующего 45-го президента США сделал просто ради удовольствия.



Но потом получил многочисленные запросы на такие фигурки от людей со всего Китая и из других стран. И решил начать массовое производство. Этот образ дизайнер придумал ещё осенью прошлого года.



ХУН ЦЗИНЬШИ, дизайнер: Тогда Трамп всё ещё вёл избирательную кампанию и испытывал большое напряжение. Согласно нашей традиции, пожилой успешный человек, который был президентом США, должен начать наслаждаться своим возрастом и стать более расслабленным — но он всё ещё был очень напряжён. Я хотел создать его контрастный образ.

В течение семи месяцев Цзиньши сотрудничал со своим другом-скульптором. Произведение они завершили лишь недавно. По словам Цзиньши, для Дональда Трампа настало самое лучшее время для отдыха и расслабления.



ХУН ЦЗИНЬШИ: В своей нынешней ситуации, если честно, он вполне может себе позволить помедитировать, посидеть в медитации — или, как говорят буддисты, в самосозерцании. Сейчас для этого самое лучшее время.



Скульптор говорит, что ему было бы интересно посмотреть на реакцию Дональда Трампа на его произведение.



ХУН ЦЗИНЬШИ: Трамп уже ушёл — но мне кажется, что он всё ещё не может это оставить в душе. Надеюсь, он увидит эту скульптуру — и ему станет спокойнее. Он посмеётся над ней, и это немного его взбодрит.



Дизайнер продал уже около 200 статуй. Выпускает их в двух размерах, на каждую уходит около 10 дней работы. 16-сантиметровая модель стоит 150 долларов. Статуя высотой 46 сантиметров обойдётся более чем в 3 тысячи долларов.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.