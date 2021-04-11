Еврокомиссар: для наших целей «Спутник V» поступит в ЕС слишком поздно

Даже если вакцина «Спутник V» будет лицензирована в ЕС, его массовое производство для Европы будет налажено лишь спустя несколько месяцев, отметил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Der Spiegel. Между тем, Брюссель планирует уже летом привить 70% взрослого населения, сформировав коллективный иммунитет: таким образом, российская вакцина поступает в ЕС слишком поздно. Бретон также заверил, что ЕС справится с изначальной целью, несмотря на отставание от лидеров по темпам вакцинации, таких как США и Велиокобритания.
Причина, по которой ЕС отстаёт по темпам вакцинации от США и Великобритании, заключается в том, что фирма AstraZeneca пока поставила Европе лишь четверть обещанных доз вакцины, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своём интервью для Der Spiegel. По словам Бретона, если бы AstraZeneca предоставила для Брюсселя те же условия, что и для Лондона, ЕС не отставал бы по темпам вакцинации от Великобритании.
Кроме того, Бретон отметил, что ЕС является единственным в мире регионом, активно поставляющим вакцину в другие страны. По словам Бретона, ЕС использует лишь 60% вакцин для внутреннего потребления, поставляя все оставшиеся дозы на экспорт.
Бретон выразил уверенность в том, что Европейское фармацевтическое агентство (EMA) корректно оценит российскую вакцину «Спутник V» и вынесет верное решение. Однако, даже если препарат будет лицензирован, на производство достаточного количества доз уйдут месяцы, предупреждает Бретон. «Для нашей цели — вакцинировать почти всех европейцев к лету, «Спутник V» поступит слишком поздно», — приводит издание слова еврокомиссара.
При этом Бретон заверил, что ЕС справится с поставленной задачей по вакцианции. Он отметил, что ЕС всё быстрее наращивает производство вакцин: по его словам, к середине июля будет произведено примерно 420 млн доз, что хватит для вакцинации 70% взрослого населения ЕС и достижения коллективного иммунитета.
Президент России Владимир Путин сам пишет послание Федеральному собранию и порой дорабатывает его до последних минут, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые заявления являются сенсационными даже для тех, кто участвовал в подготовке.
Американский боксёр Джо Смит — младший прокомментировал свою победу над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для всех игроков чемпионата Европы по футболу — 2020.
Никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине, и никто не приемлет возможность такой войны, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вместе с тем Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих людей, которые живут там.
Наблюдатели из России заявили о прозрачности и высоком уровне организации референдума по изменению Конституции Киргизии, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.
Продолжительность жизни людей, больных алкоголизмом, в среднем оказывается на 28 лет короче, чем у других групп населения, пишет британский таблоид Daily Express, который обратил внимание на научную работу исследователей из шведского Каролинского института.
Российский боксёр Максим Власов прокомментировал своё поражение от американца Джо Смита — младшего в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции в отношении России.
Менеджер российского боксёра Максима Власова Олег Богданов прокомментировал поражение россиянина от американца Джо Смита — младшего в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
В России за сутки выявили 8702 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 641 390, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В команде российского боксёра Максим Власов прокомментировали поражение от Джо Смита — младшего из США в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.