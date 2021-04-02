«Русские хорошо разбираются в вакцинах»: Die Welt рассказал о симпатиях немцев к «Спутнику V»

Вакцина «Спутник V» имеет весьма широкую поддержку в немецком обществе, как на региональном, так и на федеральном уровне, пишет Die Welt. Хорошая репутация российских препаратов сложилась ещё во времена холодной войны. В свою очередь, российская сторона также крайне заинтересована в поставках «Спутника V» на немецкий рынок: он очень велик и важен. Кроме того, Германия может стать идеальным транспортным узлом, откуда поставку российской вакцины можно будет осуществлять в другие страны ЕС.

Политическая поддержка применения и производства «Спутника V» на территории ФРГ весьма широка, пишет Die Welt: от мэров городов до канцлера Меркель. В пользу российской вакцины высказывались, к примеру, мэр Веймара Петер Кляйне, премьер Тюрингии Бодо Рамелов, а также премьеры Саксонии и Саксонии-Ангальт Михаэль Кречмер и Райнер Хазелофф.

Что касается российской стороны, то она также крайне заинтересована в поставках «Спутника V» в Германию, пишет Die Welt. При этом её интересы носят разнообразный характер — в том числе и политический. Как отмечает издание, российская вакцина не просто так была названа в честь советского спутника, ставшего символом технического и научного соревнования между США и СССР в годы холодной войны. Гипотетический успех «Спутника V» на Западе автоматически стал бы успехом России и успехом Владимира Путина, подчёркивает Die Welt.

Как пишет издание, пока российская вакцина ещё не лицензирована в ЕС, в ФРГ даже предлагали идею доставить «Спутник V» на немецкую территорию в опломбированном виде, чтобы сразу же начать его применение после официального лицензирования. Однако такое решение оказалось нереализуемым с правовой точки зрения.

Россия сразу по нескольким причинам столь упорно старается продвинуть «Спутник V» на немецкий рынок, пишет Die Welt. Во-первых, Германия является важным и крупным рынком. Если российская вакцина будет успешно применяться в ФРГ, то с высокой вероятностью, за ней последуют и многие другие страны. Важно и то, что Германия является идеальным транспортным узлом: если наладить на немецкой территории производство «Спутника V», то его будет удобно далее экспортировать в прочие государства Европы. Кроме того, репутация «Спутника V» с клеймом «Made in Germany» будет выше, чем у «Спутника V» российского производства? уверенно прогнозирует автор статьи. Именно поэтому российская сторона стремится не только продавать свою вакцину в Германии, но и производить её на немецкой территории. Для осуществления этой цели, спонсирующий производство «Спутника V» РФПИ ведёт переговоры с фармацевтической компанией «Р-фарм», имеющей дочернее предприятие в Германии.

Ещё не так давно еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявлял о том, что ЕС не испытывает абсолютно никакой потребности в «Спутнике V», напоминает Die Welt. Теперь потребность точно появилась, отмечает издание, учитывая, что во многих европейских странах приостановили или ограничили применение вакцины AstraZeneca. Однако, в случае со «Спутником V», речь идёт не только об обеспечении вакциной, но и о политике.

«Разумеется, российская сторона хочет поставить «Спутник V» на Запад, чтобы произвести впечатление и улучшить свой имидж. Тот, кому российская вакцина поможет выйти из коронавирусного кризиса, будет реже говорить об оппозиционере Алексее Навальном, или об аннексии Крыма*», — приводит издание слова анонимного инсайдера, лоббирующего интересы российской вакцины в Германии.

Кроме того, отмечает издание, поставки российской вакцины снизят желание поддерживать режим антироссийских санкций. Die Welt напоминает, что в минувший вторник состоялись дистанционные переговоры между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Темой переговоров стало возможное сотрудничество в области вакцин: в Кремле также сообщили, что стороны обсуждали возможность поставок и производства «Спутника V» в странах ЕС.

Тем временем, мэр города Веймар Петер Кляйне заявил о том, что, согласно его впечатлением, веймарское население позитивно настроено по отношению к «Спутнику V», сообщает Die Welt. По словам Кляйне, он часто слышит на улицах, что «русские хорошо разбираются в вакцинах». Ещё в 1960 году дети в ГДР успешно прививались советской вакциной от полиомиелита, в то время как в ФРГ аналогичная вакцина американского производства появилась позже.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

