Das Erste: немецкие регионы всё активнее выступают за закупку «Спутника V»

Премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за как можно более оперативное решение по применению «Спутника V», пишет Das Erste: политик отметил, что ЕС должен получить доступ к максимальному количеству вакцин. Мнение Зёдера поддержал его коллега из Тюрингии Бодо Рамелов, заявивший, что предрассудки касательно российского препарата «нелепы».

В немецких регионах всё активнее звучат призывы использовать в борьбе против пандемии и российскую вакцину «Спутник V», пишет Das Erste. По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, решение о лицензировании российского препарата должно быть принято «как можно скорее». Зёдер отметил, что ЕС должен сделать всё необходимое для получения доступа к максимальному количеству вакцин.

Мнение своего баварского коллеги поддержал премьер Тюрингии Бодо Рамелов. Как пишет издание, Рамелов осудил предрассудки касательно российской вакцины. «Я выступаю за «Спутник V» не потому что эта вакцина произведена в России, а потому что я считаю, что мы должны закупить все доступные вакцины», — приводит Das Erste слова политика. Рамелов также отметил, что в западной части ФРГ существуют определённые идеологические предрассудки касательно российской вакцины: политик назвал эти предрассудки «нелепыми». По словам Рамелова, производства «Спутник V» можно будет наладить на одном из баварских заводов, недалеко от Аугсбурга.

Das Erste напоминает, что на данный момент на территории ЕС разрешено использование вакцин от четырёх производителей: Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna. Что касается «Спутник V», то на данный момент российский препарат проходит проверку в европейском фармацевтическом агентстве (EMA).

Правительство ФРГ уже выражало свою готовность к применению «Спутник V», отмечает издание. В частности, использование российской вакцины поддержал глава минздрава ФРГ Йенс Шпанн: более того, Шпанн не исключил возможность применения Германией «Спутник V» даже без лицензии от EMA. Такое же мнение недавно озвучила и Ангела Меркель.