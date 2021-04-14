Соотношение пострадавших 1 на миллион: Fox задумался о реальных причинах отказа от вакцины Johnson & Johnson

Хотя власти США и рекомендовали приостановить использование вакцины от Johnson & Johnson после нескольких случаев тромбоза у привившихся, соотношение пострадавших к общему числу пациентов, составляет приблизительно 1 на миллион, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, подобные цифры заставляют задуматься о реальных причинах подобного шага, учитывая, что применение многих препаратов с такими же показателями безопасности считается вполне приемлемым.

Добрый вечер и добро пожаловать на Tucker Calson Tonight! За последние несколько месяцев мы невероятно много слышали о вакцине от коронавируса. В научном плане она представляет собой крупное достижение; достижение, которым могут гордиться все американцы. Однако о ней мы слышали вовсе не в этом контексте. В своём первом обращении к стране Джо Байден призвал население немедленно привиться этой вакциной.



Корпус знаменитостей с тех пор поддерживал это требование: «Сделай укол! Сделай укол! Сделай укол! Хорошо! Мы в принципе не против!» Почти каждый американец может быть благодарен за вакцину. Однако, прежде чем мы рассмотрим эту тему, позвольте задать несколько вопросов об этой вакцине. Нам хочется знать две вещи, и ни одна из них не имеет никакого отношения к тому, сколько профессиональных спортсменов и звёзд с «Нетфликса» сделали прививку. Нам всё равно, это не играет роли. Но вот что важно: первый вопрос — безопасна ли вакцина? Второй вопрос: она эффективна? Безопасность и эффективность — а большего здесь и не надо. Давайте сегодня поэтапно разберёмся с этими вопросами.



С момента прибытия первых поставок в США нас уверяли, что это самая эффективная вакцина в истории науки. Сопряжённые с ней риски настолько незначительны, что их можно вообще не учитывать. Цитирую: «Худшее, что может произойти, — объяснял один медицинский эксперт на ABC News, — так это аллергическая реакция». Результаты клинических исследований, по их словам, не показали никаких намёков на то, что могут возникнуть какие-либо угрожающие жизни симптомы.



В феврале инфекционист Рочестерского университета доктор Анджела Бранч объясняла, что вакцина от Johnson & Johnson особенно безопасна. «Если подытожить, — сообщила она, — то никто из тех, кто привился этой вакциной, не умер от коронавируса». Это да. Насколько мы знаем, это утверждение правдиво и по сей день. Эта вакцина не вызывает коронавирус. Однако это вряд ли можно считать концом истории. Напротив, теперь мы знаем, что есть люди, которые серьёзно заболели из-за этой вакцины от Johnson & Johnson.



У некоторых пациентов, получивших этот препарат, развился сложный и по-прежнему плохо изученный иммунный ответ. Их тела внезапно перестали вырабатывать тромбоциты в штатном режиме, что ведёт к опасным кровотечениям и нарушениям свёртываемости крови. По данным Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), не менее шести молодых женщин столкнулись с ответом на вакцину от Johnson & Johnson. Одна из них, 45-летняя женщина из Вирджинии, в прошлом месяце скончалась в результате инсульта. Это произошло через два месяца, или, вернее, через две недели после того, как она приняла вакцину.



Ещё одна женщина из, по-видимому, Небраски попала в больницу и находится сейчас в критическом состоянии. Примерно вот столько нам об этом известно — правительство никаких деталей решило не раскрывать. Но что же это конкретно значит? Насколько всё серьёзно? Если бы это произошло с вами или вашими близкими, всё бы так и было. Однако вот что об этом говорит статистика: около семи миллионов американцев привились вакциной от Johnson & Johnson. Нам известно о шести случаях развития тромбоза. Для сравнения — просто чтобы поместить эти цифры в контекст, — некоторые средства из семейства противозачаточных, как считается, вызывают тромбоз у одной женщины из тысячи. Налицо куда более высокий процент.



Так откуда же взялось беспокойство насчёт этой вакцины? Оттуда, что есть основания полагать, что это на самом деле не настоящие цифры. Настоящие же цифры могут быть куда выше. Почему же мы так считаем?



Этим утром представители федеральной власти в области здравоохранения, включая FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний, призвали правительства штатов остановить применение вакцины от Johnson & Johnson. По словам не кого иного, как Энтони Фаучи, этот запрет может оказаться окончательным.



ЖЕНЩИНА: Вы исключаете возможность того, что эту вакцину могут удалить с рынка? Или же вы ожидаете, что её вновь туда допустят?



ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: По моему мнению, сейчас было бы преждевременно комментировать эту тему, и именно поэтому применение Johnson & Johnson остановлено. Это затем, чтобы они могли как следует изучить этот вопрос и оценить различные факторы. Я не хочу вдаваться в спекуляции относительно того, что произойдёт в дальнейшем.



Заметили, какой он скрытный? «Преждевременно», «не хочу вдаваться в спекуляции», говорит человек, который этим зарабатывает на жизнь. В заявлении, которое вы только что видели, Тони Фаучи просит нас поверить в нечто, если вдуматься, невероятное: на протяжении многих месяцев он и верхние эшелоны властей в области здравоохранения упрашивали американцев сделать укол вакцины, которая, как они говорили, абсолютно безопасна. Такой риторики они придерживались до вчерашнего дня. Сейчас же Фаучи объявил, что Johnson & Johnson навредила шести людям; если это правда, то эта вакцина куда безопаснее не только противозачаточных, но и многих вакцин прошлого. Если эта прививка навредила шестерым из семи миллионов, то нам ею срочно надо перестать пользоваться. Кажется ли вам разумным такой подход? Да нет, в общем-то, не кажется.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года.