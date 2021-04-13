Euronews: ВОЗ предупреждает о критической точке в борьбе с пандемией COVID-19

Пока Великобритания и некоторые другие страны пытаются постепенно возвратиться к обычной жизни, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия достигла критической точки. Показатели заражения и смертности от COVID-19 растут уже второй месяц подряд — и это далеко не лучшая динамика, хотя и надежда на позитивные изменения сохраняется, передаёт Euronews.

Три месяца самоизоляции — и лондонцы, наконец, могут устроить себе шоппинг-терапию и выпить столь желанную пинту в пабе. Пивные террасы, магазины и парикмахерские снова открыли свои двери в Англии, сделав первые осторожные шаги на пути к возвращению к нормальной жизни.



Сочетание быстрых темпов вакцинации и социальных ограничений позволило взять под контроль инфекцию и смертность от COVID-19. Тем не менее премьер-министр Борис Джонсон призвал население к ответственности — в противном случае ослабление карантинных мер может привести к новому всплеску заражений.



В глобальном масштабе ВОЗ констатирует: пандемия достигла критической точки.



МАРИЯ ВАН КЕРХОВЕ, технический руководитель ВОЗ по COVID-19: На прошлой неделе уровень заражения увеличился на 9 процентов. Подобный рост мы наблюдаем седьмую неделю подряд, как и рост смертности на пять процентов. Это не то направление, в котором мы должны двигаться — и нам нужно серьёзно к этому относиться.



Но положительная тенденция всё же есть. Нидерланды разрешили двум сотням своих туристов выехать на греческий остров Родос для «экспериментального отдыха» при двух условиях: отрицательный тест на коронавирус и запрет покидать курорт.



ТУРИСТКА: Я взяла с собой надувного фламинго! Так что в худшем случае я буду всю неделю потягивать коктейли в бассейне.



Но в других странах Европы говорить об ослаблении ограничительных мер и планах на летний отдых пока рано. Чешское правительство запретило собираться в компании более двух человек. А в Вене и в Нижней Австрии жёсткий локдаун должен быть продлен до 2 мая.



Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.