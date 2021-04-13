France 2: ночные похороны и переполненные больницы — в Бразилии эпидемия вышла из-под контроля
На этом кладбище в Сан-Паулу похороны теперь продолжаются даже ночью под светом фонаря, потому что днём не хватает времени для всех умерших. Сейчас Бразилия лидирует по числу смертей от COVID-19 в день: иногда оно достигает больше 4 тысяч в день, что составляет три человека в минуту. Машины скорой помощи всё чаще появляются на улицах рабочих и часто очень бедных кварталов Рио-де-Жанейро. Жителей захлёстывает паника.
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