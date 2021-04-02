NTD: в Бразилии приходится освобождать старые могилы для новых умерших от COVID-19

Самый густонаселённый город Бразилии Сан-Паулу на этой неделе ставит новые антирекорды: ежедневно от COVID-19 здесь умирает всё больше людей, и места на кладбищах уже заканчиваются. Поэтому власти решили ускорить процедуру по освобождению старых могил, чтобы сделать новые захоронения. Бразилия занимает второе место после США по числу заражений и смертности — всего от коронавируса здесь погибло уже более 300 тыс. человек, передаёт NTD.
В Сан-Паулу освобождают старые могилы для умерших от COVID-19. В самом густонаселённом городе Бразилии на этой неделе каждый день умирает рекордно много людей, только 30 марта похоронили более 400 человек.
При этом власти сообщают, что освобождение старых могил — стандартная процедура, просто сейчас в ней возникла ещё более острая необходимость. Эксгумированные останки перевезут в другое место.
Бразилия переживает самую сильную вспышку коронавируса с начала пандемии. Ежедневно в стране выявляют от 50 до 90 тысяч новых случаев COVID-19. А 31 марта был зарегистрирован антирекорд по количеству смертей за сутки — скончались 3950 человек.
Между тем в стране идёт вакцинация. В среднем за день прививаются почти 400 тысяч человек. Из 200-миллионного населения Бразилии две дозы вакцины получили более 4 миллионов граждан. Ещё 15 миллионов прошли первый этап вакцинации.
ВАКЦИНИРОВАННАЯ: Это, конечно, помощь. Хорошо бы, чтобы вакцина как можно скорее стала доступной для всех, потому что мои дети пока не привились.
Пандемия сильно ударила по бразильской экономике. Малообеспеченные жители фавел выживают благодаря гуманитарной помощи.
ПРОХОЖАЯ: Для меня это очень важно. Потому что в моей семье шесть взрослых и трое детей живут только на мою зарплату.
Бразилия стоит на втором месте в мире после США по числу заражённых и умерших от коронавируса. В стране в общей сложности выявлено 12 миллионов случаев COVID-19, скончались более 300 тысяч человек.
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