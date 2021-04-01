CNBC: «ситуация вышла из-под контроля» — некомпетентность властей в борьбе с пандемией погрузила Бразилию в хаос

На фоне масштабных перестановок в бразильском правительстве командующий сухопутными силами, глава военно-морских сил и командующий военно-воздушными силами страны ушли в отставку, сообщает CNBC. Как отмечает бразильская журналистка Патрисия Кампос Мелло, неадекватное планирование и отрицание серьёзности коронавируса привели к тому, что ситуация в Бразилии вышла из-под контроля.

Патрисия, спасибо. Вы с самого начала освещали эту тему. Эти цифры очень сложно осмыслить, и нас уверяют, что ситуация обстоит хуже, чем свидетельствуют официальные данные.

ПАТРИСИЯ КАМПОС МЕЛЛО, бразильская журналистка: Да, Шепард, спасибо за приглашение. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Люди умирают, потому что не хватает кислорода, люди буквально задыхаются. Нет препаратов для проведения интубации. Нет коек в отделении интенсивной терапии. Виной тому сочетание неадекватного планирования и отрицания того, насколько серьёзным является это заболевание.

И последние новости из Бразилии. Совсем недавно нам стало известно, что командующий сухопутными силами, глава военно-морских сил и командующий военно-воздушными силами ушли в отставку. И произошло это на фоне масштабных перестановок в правительстве президента Болсонару, о которых стало известно только вчера. Болсонару уволил министра обороны и ещё четырёх членов правительства. Всё указывает на то, что страна находится в полном хаосе. Что же там происходит?

ПАТРИСИЯ КАМПОС МЕЛЛО: Что ж, сейчас ощущается сильное давление общественности из-за некомпетентности правительства в борьбе с пандемией в Бразилии. В связи с этим давлением падает уровень поддержки президента Болсонару. Он уволил министров. А сегодня командующие трёх видов вооружённых сил ушли в отставку из-за того давления, которое на них оказывал Болсонару, добивавшийся введения комендантского часа или других жёстких мер, что было с их стороны своеобразным демаршем.

Какие уроки мы можем извлечь из того, через что сейчас проходит Бразилия?

ПАТРИСИЯ КАМПОС МЕЛЛО: Полагаю, главный урок заключается в том, что если у власти в стране находится президент или лидер, который распространяет дезинформацию, утверждая, что людям не стоит волноваться или соблюдать социальную дистанцию, это большая проблема. Сейчас мы можем наблюдать результаты, учитывая количество смертей.

Патрисия, спасибо, что были с нами на прямой связи из Сан-Паулу.

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.